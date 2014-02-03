Дащинский Дмитрий

Вид спорта: фристайл (лыжная акробатика).

Двукратный призёр Олимпийских игр.

Родился 9.11.1977 г. в Минске. Во фристайл перешел из прыжков в воду. Тренировался под началом отца Владимира Ивановича Дащинского. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 Дмитрий совершил настоящий спортивный подвиг – выступал со сломанной ключицей, на обезболивающих уколах.

Спортивная карьера

Участие в зимних Олимпийских играх:

1998 год. Олимпиада в Нагано (Япония) – 3-е место (бронза).

2002 год. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити (США) – 7-е место.

2006 год. Олимпиада в Турине (Италия) – 2-е место (серебро).

2010 год. Одимпиада в Ванкувере (Канада) – 11-е место.

Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира:

2001 год. Чемпионат мира. Уистлер (Канада) – 2-е место (серебро).

2007 год. Чемпионат мира. Мадонна Ди Кампильо (Италия) – 2-е место (серебро).

Является неоднократным победителем и призером этапов Кубка мира. Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), 13 раз становился победителем этапов Кубка мира, еще 17 раз занимал 2-е и 3-и места.

Нынешний сезон:

На пьедестал не попадал. Лучший результат:

18.01.2014. Этап Кубка мира. Лейк-Плэсид (США) – 4-е место.

(На этом турнире был близок к медали, но в финальной четверке не выступал из-за травмы).

Другая информация:

Жена Ольга. Воспитывает двух сыновей.

Как Дмитрий Дащинский готовился к Олимпийским играм в Сочи? Смотрите видео