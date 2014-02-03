Гуськова Анна

Вид спорта: фристайл (лыжная акробатика).

Родилась 28.08.1992 г. в Минске.

Спортивная карьера

Участие в зимних Олимпийских играх:

Прежде не участвовала. Дебютант Олимпиады в Сочи. Попала на Игры благодаря тому, что в конце января 2014 г. Международная федерация лыжного спорта выделила Беларуси 2 дополнительные женские лицензии.

Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира:

Принимала участие в двух чемпионатах мира. Лучший результат:

2011 год. Чемпионат мира. Дир-Вэлли (США) – 9-е место.

Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), принимала участие в 17-ти этапах Кубка мира. Лучший результат – 5-е место (2012-й год – Раубичи, Крайшберг (Австрия), Бейда-Лейк (Китай).

(Зато успешно выступала на этапах Кубка Европы. Этот турнир рангом ниже, чем Кубок мира. На этапах Кубка Европы у нее 17 призовых мест, в том числе 10 золотых медалей. К тому же была серебряным призером юниорского чемпионата мира – 21.03.2012 в Вальмаленко (Италия).

Нынешний сезон:

На пьедестал не поднималась. Лучший результат:

15.12.2013. Этап Кубка мира. Бейда-Лейк (Китай) – 16-е место.

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