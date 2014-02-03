Гришин Алексей

Вид спорта: фристайл (лыжная акробатика).

Первый в суверенной истории Беларуси олимпийский чемпион в зимних видах спорта родился 18.06.1979 г. в Минске. Во фристайл перешел из спортивной гимнастики. Закончил РУОР (Республиканское училище олимпийского резерва).

Спортивная карьера

Участие в зимних Олимпийских играх:

1998 год. Олимпиада в Нагано (Япония) – 8-е место.

2002 год. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити (США) – 3-е место (бронза).

2006 год. Олимпиада в Турине (Италия) – 4-е место.

2010 год. Одимпиада в Ванкувере (Канада) – 1-е место (золото).

Участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира:

2001 год. Чемпионат мира. Уистлер (Канада) – 1-е место (золото).

2003 год. Чемпионат мира. Дир Вэлли (США) – 2-е место (серебро).

2005 год. Чемпионат мира Рука (Финляндия) – 3-е место (бронза).

Является неоднократным победителем и призером этапов Кубка мира. Согласно информации, опубликованной на сайте ФИС (Международной федерации лыжного спорта), принимал участие в 99 стартах под эгидой ФИС, 24 раза становился призером, одержал 7 побед.

Нынешний сезон:

Дважды становился бронзовым призером этапов Кубка мира.

10.01.2014. Этап Кубка мира. Дир Вэлли (США) – 3-е место (бронза)

18.01.2014. Этап Кубка мира. Лейк Плэсид (США) – 3-е место (бронза).

Другая информация:

У Алексея Гришина второй брак. Женат на бывшей спортсменке, представительнице художественной гимнастики Светлане Рудаловой. Воспитывает дочь.

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