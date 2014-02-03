Каминская Валентина

Вид спорта: лыжные гонки
Дата рождения: 5 сентября 1987 года
Гражданство: РБ
Место рождения: Могилев
Баллы FIS: дистанционный рейтинг – 292-ое место, спринтерский – 116-ое место
Попала на игры в последний момент.
Спортивная карьера
2012/2013
Чемпионат мира: командный спринт – 17-ое место, индивидуальный стиль классическим стилем – 45-ое место
Чемпионат Беларуси: индивидуальный спринт классическим стилем – первое место, 10 километров свободным стилем – восьмое место
Лучший результат на этапах Кубка мира: индивидуальный спринт классическим стилем – 43-е место
2011/2012
Лучший результат на этапах Кубка мира: индивидуальный спринт свободным стилем – 38-ое место
2009/2010
Чемпионат мира среди молодежи: индивидуальный спринт свободным стилем – 24-ое место, 10 километров классическим стилем – 39-ое место
2008/2009
Универсиада: 15 километров классическим стилем с массового старта – 34-ое место, гонка преследования – 47-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 24-ое место, 5 километров свободным стилем – 43-е место
2006/2007
Чемпионат мира среди юниоров: гонка преследования – 69-ое место, 5 километров свободным стилем – 82-ое место
Зимняя Олимпиада в Сочи: в каких видах спорта белорусам ждать наград? Смотрите видео