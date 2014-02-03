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Каминская Валентина

03 февраля 2014 14:21
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Вид спорта: лыжные гонки

Дата рождения: 5 сентября 1987 года

Гражданство: РБ

Место рождения: Могилев

Баллы FIS: дистанционный рейтинг – 292-ое место, спринтерский – 116-ое место

Попала на игры в последний момент.

Спортивная карьера

2012/2013

Чемпионат мира: командный спринт – 17-ое место, индивидуальный стиль классическим стилем – 45-ое место

Чемпионат Беларуси: индивидуальный спринт классическим стилем – первое место, 10 километров свободным стилем – восьмое место

Лучший результат на этапах Кубка мира: индивидуальный спринт классическим стилем – 43-е место

2011/2012

Лучший результат на этапах Кубка мира: индивидуальный спринт свободным стилем – 38-ое место

2009/2010

Чемпионат мира среди молодежи: индивидуальный спринт свободным стилем – 24-ое место, 10 километров классическим стилем – 39-ое место

2008/2009

Универсиада: 15 километров классическим стилем с массового старта – 34-ое место, гонка преследования – 47-ое место, индивидуальный спринт свободным стилем – 24-ое место, 5 километров свободным стилем – 43-е место

2006/2007

Чемпионат мира среди юниоров: гонка преследования – 69-ое место, 5 километров свободным стилем – 82-ое место

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