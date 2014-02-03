Калинчик Людмила

Вид спорта: биатлон

Родилась 23 июля 1982 года в Борисове.

Биатлоном занимается с 1994 года. Во взрослом биатлоне с 2004-го. Дебют в Кубке мира в 2005. Лучший результат в индивидуальных дисциплинах на кубковых этапах – 5-е место (в спринтерской гонке в Холменколлене в сезоне 2009/2010). В этом сезоне лучшее достижение 23-е место в последней гонке перед ОИ, гонке преследования в итальянском Антхольце.

Прошлый сезон завершила на 53-м месте в общем зачете. Перед Олимпиадой занимала 49-е место в индивидуальном зачете.

На предыдущей олимпиаде в Ванкувере помимо 7-го места в эстафете отметилась попаданием в 10-ку в индивидуальной гонке (стала 9-ой). В остальных гонках также неизменно входила в 20-ку сильнейших.

Успехи на чемпионатах мира связаны с эстафетными дисциплинами. Людмила Калинчик входила в состав команды, взявшей серебро в смешанной эстафете на первенстве планеты в шведском Эстерсунде, в 2008 году. Вместе с женской эстафетной сборной стала бронзовым призером на чемпионате мира 2011-го года в Ханты-Мансийске.

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