Дуборезова Анастасия

Вид спорта: биатлон

Родилась 14 марта 1985 года в г. Городок Витебской области.

В биатлон перешла из лыжного спорта, причем не в детском возрасте, а уже по ходу профессиональной карьеры. В лыжах дебютировала в Кубке мира в 2007, в биатлон перешла по окончании сезона 2009-10. Т. е. на прошлой Олимпиаде участвовала как лыжница. Лучшим результатом в Ванкувере было 10-е место в эстафете, личные гонки завершала в пятом десятке и ниже.

После перехода в биатлон дебютировала в Кубке мира в декабре 2010. За это время лучший результат – второе место в эстафете на этапе в Антхольц-Антерсельве в сезоне 2011-12. В личных гонках лучший показатель – 7-е место в спринте в Оберхофе, также в сезоне 2011-12. В этом году лучшее место – 24-е в спринте в немецком Оберхофе.

Прошлый кубок мира завершила на 55-м месте в итоговом зачете, в этом сезоне перед Олимпиадой была 59-я.

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