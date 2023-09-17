Какой для минского «Динамо» получилась выездная серия в КХЛ? Рассказываем про все шесть матчей

Хоккеисты минского «Динамо» стартовали в новом сезоне КХЛ. С изменениями в составе и новым главным тренером «зубры» провели ударную домашнюю предсезонку и отправились покорять ледовые арены России, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Задачу на год руководство озвучило – занять место выше восьмого и пробиться в плей-офф. А фанаты ожидают еще большего. Но всего нужно добиваться постепенно. Открывала регулярку для столичного клуба выездная серия из шести поединков.

Первый соперник – нижнекамский «Нефтехимик». И поединок выдался огненным. Уже в стартовом периоде было заброшено четыре шайбы, причем три из них – в ворота белорусов. Но «зубры» постепенно вернули равенство на табло. И перевели встречу в овертайм, где мастерство и доля везения сделали свое дело. Перехват, передача, и наш Янни Калдис ставит точку. Первая победа в копилке «Динамо».

Следующим на очереди был подмосковный «Витязь». И тут уже минчане покуражились на славу. Хоккеисты белорусской дружины раз за разом проходили оборону соперников, как раскаленный нож масло. Семь безответных шайб отправила дружина Квартальнова в ворота хозяев льда. И это самая крупная победа в истории отечественного клуба.

После игры с «Витязем» казалось, что дальше должно быть только лучше. Лица болельщиков озарили улыбки, и они с нетерпением ждали следующий матч. Но тут в выездной серии началась черная полоса. Споткнулись «динамовцы» о китайский «Куньлунь». Первая 20-минутка в этой дуэли завершилась с ничейным счетом 1:1. А во второй китайская команда забросила две безответные шайбы. И минчане были вынуждены догонять. С чем, увы, не справились. Минимально уступив, 3:4, «динамовцы» занесли в свой пассив первое поражение в сезоне.

Виталий Пинчук, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Неприятно то, что пропустили такие голы, на своих же ошибках, я считаю. Начали отыгрываться, но времени не хватило. Переиграли их и перебросали, но на табло счет почему-то не в нашу сторону оказался.

Затем команда Квартальнова напоролась на «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Счет в первом периоде открыли земляки, а во втором завязалась упорная борьба. В этом отрезке коллективы поразили ворота друг друга по три раза. А после перерыва «зубров» словно подменили. Игра перестала клеиться, и, пропустив три безответные шайбы, они проиграли.

После матча против «Торпедо» у «динамовцев» выдался трехдневный перерыв. А затем, слегка освежившись, минчане вновь бросились в бой. Пятый соперник – казанский «Ак Барс». И эта встреча богатой на события не получилась. В первом периоде «зубры» открыли счет, во втором хозяева сравняли. С колами на табло дружины добрались до овертайма. И на этот раз удача была не на стороне белорусов. Казанские хоккеисты поразили ворота земляков и выиграли 2:1.

Закрывал выездную серию матч против челябинского «Трактора». И на старте этой встречи минчане смотрелись совсем не выразительно. После двух периодов счет установился 3:0 в пользу россиян. В заключительной 20-минутке земляки отметились двумя шайбами, но под самый занавес игры. Этого, чтобы исправить ситуацию, не хватило. Как итог – «Динамо» проиграло 2:3.

Тимофей Ковгореня, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Поздно включились в игру. Надо было раньше лезть с такой же агрессией, как в последние мять минут, на ворота. Где-то не пошла игра для нас, но ничего, должны быть такие игры.