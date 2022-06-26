Какие перспективы у хоккея на траве? Поговорили с председателем Федерации и тренером ХК «Минск»

Хоккей на траве – олимпийский вид спорта. В Беларуси им занимаются более 1500 человек. Наши команды из года в год прогрессируют в еврокубках, а национальные дружины входят в топ-30 мировых рейтингов из 200. Но, к сожалению, белорусы ни разу не смогли побывать на Олимпийских играх и ввязаться в борьбу за награды.
В гостях рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ председатель белорусской Федерации хоккея на траве Александр Екименко, который 30 лет верит в успех отечественного вида спорта. А поможет ему тренер хоккейного клуба «Минск» Наталья Алексеюк, которая воспитала не одного профессионала.
Лучшие кадры хоккея на траве можно найти в регионах?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чемпионат Беларуси завершен. Вы как председатель довольны?
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Я доволен тем, что есть интрига до последнего момента. Вопрос в другом, что сегодня есть клубы, а есть команды.
Юлия Силипицкая:
А надо?
Александр Екименко:
А надо, чтобы клубы, и как можно больше.
Юлия Силипицкая:
Что вы как Федерация для этого сделали?
Александр Екименко:
Сегодня есть в каждом регионе люди, которые отвечают за спорт. Они на это должны обращать внимание.
Юлия Силипицкая:
То есть люди, которые отвечают в регионах за спорт, они должны обратить внимание на хоккей на траве, потому что он – олимпийский вид спорта.
Александр Екименко:
И потому что на протяжении уже четырех лет он входит в приоритетный вид спорта Республики Беларусь на основании постановления Министерства спорта и туризма.
Юлия Силипицкая:
Дежавю какое-то происходит: «Ритм» – «Виктория», «Виктория» – «Ритм»; «Минск» – «Строитель», «Строитель» – «Минск». Вы из года в год смотрите эти команды. Вам не хочется стукнуть по столу?
Александр Екименко:
Не только стукал, но даже обращался, говорил много чего и просил. В Гомеле официально буквально с этого года появился клуб, этот клуб был, но он был общественным, и этот клуб со штатным расписанием.
Юлия Силипицкая:
Кто следующий?
Александр Екименко:
Вижу, что в Замосточье однозначно должен быть клуб, потому что есть дети, которые на протяжении двадцати лет играют.
Юлия Силипицкая:
Так они уже не дети, 20 лет играющие!
Александр Екименко:
На протяжении 20 лет их профсоюзная детская школа дает хороший результат по поводу своих воспитанников, которые входят в молодежные, юношеские, национальные сборные. Даже сейчас два лучших игрока Республики Беларусь из деревни Замосточье сейчас играют в Казани.
Юлия Силипицкая:
Все-таки лучшее все в регионах.
Какие новые соревнования ждут белорусскую команду по хоккею на траве?
Юлия Силипицкая:
Минск принимал в 2020 году чемпионат Европы по индор-хоккею, где мы стали чемпионами Европы. Планируете ли вы как председатель Федерации провести еще турниры?
Александр Екименко:
Мы четыре года работали и наконец-то пришли к тому, что в 2023 году будет Кубок Союзного государства. Будут участвовать три лучших клуба Беларуси, три лучших клуба России. Первый тур у мужчин будет у нас, а финал будет в Казани.
Юлия Силипицкая:
А у женщин?
Александр Екименко:
У женщин наоборот: первый тур будет в Казани, а финал состоится в Минске. Это финансовые средства, которые не надо будет требовать ни с регионов, ни с Министерства спорта, ни с Федерации.
Почему хоккей на траве в нашей стране не пользуется большой популярностью?
Юлия Силипицкая:
Олимпийский вид спорта – хоккей на траве. Как вам кажется, почему все-таки в Беларуси он не настолько популярный?
Наталья Алексеюк, тренер СДЮШОР ХК «Минск»:
Пока не было победы в 2020 году, очень мало кто знал, что такое хоккей на траве. Все сразу спрашивают, бесплатно ли. И почему-то то, что бесплатно, всех пугает.
Юлия Силипицкая:
В основном какие дети посещают хоккейный клуб?
Наталья Алексеюк:
Раньше, когда мы только начинали, были очень хорошие дети из рабочих кварталов. Заводской район, я обожала там набирать детей. Сейчас я не скажу, что дети из народа лучше идут в хоккей. Больше уже идут люди, которые где-то видели хоккей на траве, где-то гуляли в парке и увидели.
Юлия Силипицкая:
А какой плюс хоккея на траве относительно художественной гимнастики, плавания, баскетбола? Есть у вас какой-то конкретный плюс кроме того, что бесплатно?
Наталья Алексеюк:
Конечно. Плюс в том, что дети весной, летом, осенью всегда находятся на улице.
Юлия Силипицкая:
А дождь?
Наталья Алексеюк:
А в парке Горького у нас всегда хорошая погода. Пока не открылось поле в Малиновке, мы всегда тренировались в парке Горького.
«Тренера работают в первую очереди за идею». Как проходит подготовка будущих чемпионов и какие перспективы развития?
Юлия Силипицкая:
То есть вы еще и в Малиновке открыли? Вы хотите больше, я правильно понимаю?
Александр Екименко:
Я очень рад, что в Минске увеличивается количество площадок. Потому что в системе ДЮСШ сегодня где-то полторы или две тысячи детей только занимается хоккеем на траве. Если брать гандбол, волейбол, баскетбол, то тут по 6-8 тысяч занимающихся этими видами спорта. Также стоит обратить внимание, что хоккею на траве только 43 года в Беларуси. Он с 1978 года начал развиваться в Гомеле. Десять лет назад у нас в системе было всего 500 детей. А еще у нас в университете открылась специализация по хоккею на траве. У нас уже были пять лет выпуски тренеров.
Юлия Силипицкая:
Вы собираетесь заменить приезжего тренера когда-нибудь нашим, белорусским?
Александр Екименко:
У нас есть такие перспективы.
Юлия Силипицкая:
Какие?
Александр Екименко:
Мне импонирует сегодня Тимур Темашко, он сам из Бреста, работал у нас, но, к сожалению, теперь он в Казани.
Юлия Силипицкая:
Вы его куда планируете? На женскую или мужскую?
Александр Екименко:
Мы планируем на развитие белорусского хоккея на траве.
Юлия Силипицкая:
Универсал?
Александр Екименко:
Он помогает всем.
Наталья Алексеюк:
Что касается Тимура, он помогает не только за деньги.
Юлия Силипицкая:
То есть не один Тимур у вас такой патриотичный?
Александр Екименко:
Их мало, но есть Жуковский, Болтина молодец.
Юлия Силипицкая:
Я просто к тому, что ваши тренера работают в первую очередь за идею. Нужна ли скамейка запасных у вас?
Александр Екименко:
Пять лет назад, например, когда мы ехали на чемпионат Европы, из шести школ мы не могли одного возраста набрать 12 детей, причем как у девочек, так и у ребят.
Как развился хоккей на траве за 43 года существования?
Юлия Силипицкая:
То есть из шести школ вы не могли выбрать 12 человек. А сейчас?
Александр Екименко:
А сейчас у нас по каждому возрасту по 16, 18, 12, 21 годам у нас есть конкуренция в детских школах, и есть по 25 человек однозначно, которые претендуют на молодежно-юношеские команды.
Юлия Силипицкая:
Где медали олимпийские?
Наталья Алексеюк:
Все еще впереди.
Александр Екименко:
Я могу так сказать, что сегодня за один год этого невозможно сделать.
Юлия Силипицкая:
Подождите, вы 43 года этим занимаетесь, с 12 лет взяли клюшку.
Александр Екименко:
У нас за это время женская национальная команда вошла в восьмерку сильнейших команд Европы. Мы попали в финал чемпионата Европы, где принимает участие только восемь сильнейших команд.
Юлия Силипицкая:
А мы попали.
Александр Екименко:
Не просто попали, мы сегодня имеем 19 рейтинг из 140 стран, поэтому количество детей увеличивается.
Юлия Силипицкая:
А пацаны?
Александр Екименко:
А пацаны имеют 30 рейтинг. Должна быть общая система.
Юлия Силипицкая:
Так, здесь подробнее.
Александр Екименко:
Это общая система, начиная с детской школы каждого региона и заканчивая национальными командами.
Юлия Силипицкая:
Вы имеете в виду передачу спортсмена?
Александр Екименко:
Да.
Юлия Силипицкая:
Так в Советском Союзе была эта система!
Александр Екименко:
Мы пытаемся наладить ее, возобновить. Сегодня уже есть тренеры, которые от души это делают. Это дорогого стоит.
Юлия Силипицкая:
Однозначно дорогого стоит.
«Мы не достучались ни до одной школы». Какие проблемы в развитии хоккея на траве в Минске?
Александр Екименко:
И их становится больше. Детей больше. Сейчас нам надо качество тренировочного процесса.
Юлия Силипицкая:
Кто будет разрабатывать систему?
Наталья Алексеюк:
Мы разрабатываем.
Александр Екименко:
Все вместе об этом думаем, мы это и делаем.
Наталья Алексеюк:
У нас получается так, что есть люди, которые набирают детей, учат их хоккею, а потом передаются эти дети дальше.
Юлия Силипицкая:
То есть не жадничают, передают? Все, у вас уже какой-то скелет есть?
Александр Екименко:
У нас была такая проблема, что это мое. А сейчас мы стараемся, чтобы это было не мое, а наше.
Наталья Алексеюк:
Тяжело на зимний период найти залы.
Юлия Силипицкая:
Так есть проблема развития хоккея на траве? А что у вас с залами? Всем портите свои залы?
Наталья Алексеюк:
Всем портим залы, и самая большая беда была в этом году, потому что очень большой Фрунзенский район, он больше, чем Гродно, и мы не достучались ни до одной школы. У нас ушло три группы детей. Это как минимум 36 человек.
Юлия Силипицкая:
Что надо делать?
Александр Екименко:
Должны быть специализированный стадион, зал для хоккея на траве.
Юлия Силипицкая:
Один?
Наталья Алексеюк:
Это мало.
Александр Екименко:
Если в Минске, то 10 залов как минимум, потому что дети у нас есть.
Юлия Силипицкая:
Какие еще у вас проблемы есть?
Александр Екименко:
Клубы, залы. Я думаю, что учеба в наших силах, самое главное, что желание есть.
Когда ждать белорусскую сборную на Олимпийских играх?
Юлия Силипицкая:
Так ответьте мне на вопрос: в каком году вы будете таранить олимпийскую квалификацию?
Александр Екименко:
Мы и так доходили до определенных финалов, которые чуть-чуть – и мы на Олимпийских играх.
Юлия Силипицкая:
Когда?
Александр Екименко:
2028 год.