Какие перспективы у хоккея на траве? Поговорили с председателем Федерации и тренером ХК «Минск»

Хоккей на траве – олимпийский вид спорта. В Беларуси им занимаются более 1500 человек. Наши команды из года в год прогрессируют в еврокубках, а национальные дружины входят в топ-30 мировых рейтингов из 200. Но, к сожалению, белорусы ни разу не смогли побывать на Олимпийских играх и ввязаться в борьбу за награды. В гостях рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ председатель белорусской Федерации хоккея на траве Александр Екименко, который 30 лет верит в успех отечественного вида спорта. А поможет ему тренер хоккейного клуба «Минск» Наталья Алексеюк, которая воспитала не одного профессионала.

Лучшие кадры хоккея на траве можно найти в регионах? Юлия Силипицкая, СТВ:

Чемпионат Беларуси завершен. Вы как председатель довольны?

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Я доволен тем, что есть интрига до последнего момента. Вопрос в другом, что сегодня есть клубы, а есть команды. Юлия Силипицкая:

А надо? Александр Екименко:

А надо, чтобы клубы, и как можно больше. Юлия Силипицкая:

Что вы как Федерация для этого сделали? Александр Екименко:

Сегодня есть в каждом регионе люди, которые отвечают за спорт. Они на это должны обращать внимание. Юлия Силипицкая:

То есть люди, которые отвечают в регионах за спорт, они должны обратить внимание на хоккей на траве, потому что он – олимпийский вид спорта. Александр Екименко:

И потому что на протяжении уже четырех лет он входит в приоритетный вид спорта Республики Беларусь на основании постановления Министерства спорта и туризма. Юлия Силипицкая:

Дежавю какое-то происходит: «Ритм» – «Виктория», «Виктория» – «Ритм»; «Минск» – «Строитель», «Строитель» – «Минск». Вы из года в год смотрите эти команды. Вам не хочется стукнуть по столу?

Александр Екименко:

Не только стукал, но даже обращался, говорил много чего и просил. В Гомеле официально буквально с этого года появился клуб, этот клуб был, но он был общественным, и этот клуб со штатным расписанием. Юлия Силипицкая:

Кто следующий? Александр Екименко:

Вижу, что в Замосточье однозначно должен быть клуб, потому что есть дети, которые на протяжении двадцати лет играют. Юлия Силипицкая:

Так они уже не дети, 20 лет играющие! Александр Екименко:

На протяжении 20 лет их профсоюзная детская школа дает хороший результат по поводу своих воспитанников, которые входят в молодежные, юношеские, национальные сборные. Даже сейчас два лучших игрока Республики Беларусь из деревни Замосточье сейчас играют в Казани. Юлия Силипицкая:

Все-таки лучшее все в регионах. Какие новые соревнования ждут белорусскую команду по хоккею на траве? Юлия Силипицкая:

Минск принимал в 2020 году чемпионат Европы по индор-хоккею, где мы стали чемпионами Европы. Планируете ли вы как председатель Федерации провести еще турниры?

Александр Екименко:

Мы четыре года работали и наконец-то пришли к тому, что в 2023 году будет Кубок Союзного государства. Будут участвовать три лучших клуба Беларуси, три лучших клуба России. Первый тур у мужчин будет у нас, а финал будет в Казани. Юлия Силипицкая:

А у женщин? Александр Екименко:

У женщин наоборот: первый тур будет в Казани, а финал состоится в Минске. Это финансовые средства, которые не надо будет требовать ни с регионов, ни с Министерства спорта, ни с Федерации. Почему хоккей на траве в нашей стране не пользуется большой популярностью? Юлия Силипицкая:

Олимпийский вид спорта – хоккей на траве. Как вам кажется, почему все-таки в Беларуси он не настолько популярный?

Наталья Алексеюк, тренер СДЮШОР ХК «Минск»:

Пока не было победы в 2020 году, очень мало кто знал, что такое хоккей на траве. Все сразу спрашивают, бесплатно ли. И почему-то то, что бесплатно, всех пугает. Юлия Силипицкая:

В основном какие дети посещают хоккейный клуб? Наталья Алексеюк:

Раньше, когда мы только начинали, были очень хорошие дети из рабочих кварталов. Заводской район, я обожала там набирать детей. Сейчас я не скажу, что дети из народа лучше идут в хоккей. Больше уже идут люди, которые где-то видели хоккей на траве, где-то гуляли в парке и увидели. Юлия Силипицкая:

А какой плюс хоккея на траве относительно художественной гимнастики, плавания, баскетбола? Есть у вас какой-то конкретный плюс кроме того, что бесплатно? Наталья Алексеюк:

Конечно. Плюс в том, что дети весной, летом, осенью всегда находятся на улице. Юлия Силипицкая:

А дождь? Наталья Алексеюк:

А в парке Горького у нас всегда хорошая погода. Пока не открылось поле в Малиновке, мы всегда тренировались в парке Горького. «Тренера работают в первую очереди за идею». Как проходит подготовка будущих чемпионов и какие перспективы развития?

Юлия Силипицкая:

То есть вы еще и в Малиновке открыли? Вы хотите больше, я правильно понимаю? Александр Екименко:

Я очень рад, что в Минске увеличивается количество площадок. Потому что в системе ДЮСШ сегодня где-то полторы или две тысячи детей только занимается хоккеем на траве. Если брать гандбол, волейбол, баскетбол, то тут по 6-8 тысяч занимающихся этими видами спорта. Также стоит обратить внимание, что хоккею на траве только 43 года в Беларуси. Он с 1978 года начал развиваться в Гомеле. Десять лет назад у нас в системе было всего 500 детей. А еще у нас в университете открылась специализация по хоккею на траве. У нас уже были пять лет выпуски тренеров. Юлия Силипицкая:

Вы собираетесь заменить приезжего тренера когда-нибудь нашим, белорусским? Александр Екименко:

У нас есть такие перспективы. Юлия Силипицкая:

Какие? Александр Екименко:

Мне импонирует сегодня Тимур Темашко, он сам из Бреста, работал у нас, но, к сожалению, теперь он в Казани. Юлия Силипицкая:

Вы его куда планируете? На женскую или мужскую?

Александр Екименко:

Мы планируем на развитие белорусского хоккея на траве. Юлия Силипицкая:

Универсал? Александр Екименко:

Он помогает всем. Наталья Алексеюк:

Что касается Тимура, он помогает не только за деньги. Юлия Силипицкая:

То есть не один Тимур у вас такой патриотичный? Александр Екименко:

Их мало, но есть Жуковский, Болтина молодец. Юлия Силипицкая:

Я просто к тому, что ваши тренера работают в первую очередь за идею. Нужна ли скамейка запасных у вас? Александр Екименко:

Пять лет назад, например, когда мы ехали на чемпионат Европы, из шести школ мы не могли одного возраста набрать 12 детей, причем как у девочек, так и у ребят. Как развился хоккей на траве за 43 года существования? Юлия Силипицкая:

То есть из шести школ вы не могли выбрать 12 человек. А сейчас? Александр Екименко:

А сейчас у нас по каждому возрасту по 16, 18, 12, 21 годам у нас есть конкуренция в детских школах, и есть по 25 человек однозначно, которые претендуют на молодежно-юношеские команды. Юлия Силипицкая:

Где медали олимпийские? Наталья Алексеюк:

Все еще впереди.

Александр Екименко:

Я могу так сказать, что сегодня за один год этого невозможно сделать. Юлия Силипицкая:

Подождите, вы 43 года этим занимаетесь, с 12 лет взяли клюшку. Александр Екименко:

У нас за это время женская национальная команда вошла в восьмерку сильнейших команд Европы. Мы попали в финал чемпионата Европы, где принимает участие только восемь сильнейших команд. Юлия Силипицкая:

А мы попали. Александр Екименко:

Не просто попали, мы сегодня имеем 19 рейтинг из 140 стран, поэтому количество детей увеличивается. Юлия Силипицкая:

А пацаны? Александр Екименко:

А пацаны имеют 30 рейтинг. Должна быть общая система. Юлия Силипицкая:

Так, здесь подробнее. Александр Екименко:

Это общая система, начиная с детской школы каждого региона и заканчивая национальными командами. Юлия Силипицкая:

Вы имеете в виду передачу спортсмена? Александр Екименко:

Да.

Юлия Силипицкая:

Так в Советском Союзе была эта система! Александр Екименко:

Мы пытаемся наладить ее, возобновить. Сегодня уже есть тренеры, которые от души это делают. Это дорогого стоит. Юлия Силипицкая:

Однозначно дорогого стоит. «Мы не достучались ни до одной школы». Какие проблемы в развитии хоккея на траве в Минске? Александр Екименко:

И их становится больше. Детей больше. Сейчас нам надо качество тренировочного процесса. Юлия Силипицкая:

Кто будет разрабатывать систему? Наталья Алексеюк:

Мы разрабатываем. Александр Екименко:

Все вместе об этом думаем, мы это и делаем. Наталья Алексеюк:

У нас получается так, что есть люди, которые набирают детей, учат их хоккею, а потом передаются эти дети дальше. Юлия Силипицкая:

То есть не жадничают, передают? Все, у вас уже какой-то скелет есть? Александр Екименко:

У нас была такая проблема, что это мое. А сейчас мы стараемся, чтобы это было не мое, а наше.

Наталья Алексеюк:

Тяжело на зимний период найти залы. Юлия Силипицкая:

Так есть проблема развития хоккея на траве? А что у вас с залами? Всем портите свои залы? Наталья Алексеюк:

Всем портим залы, и самая большая беда была в этом году, потому что очень большой Фрунзенский район, он больше, чем Гродно, и мы не достучались ни до одной школы. У нас ушло три группы детей. Это как минимум 36 человек. Юлия Силипицкая:

Что надо делать? Александр Екименко:

Должны быть специализированный стадион, зал для хоккея на траве. Юлия Силипицкая:

Один? Наталья Алексеюк:

Это мало. Александр Екименко:

Если в Минске, то 10 залов как минимум, потому что дети у нас есть. Юлия Силипицкая:

Какие еще у вас проблемы есть? Александр Екименко:

Клубы, залы. Я думаю, что учеба в наших силах, самое главное, что желание есть. Когда ждать белорусскую сборную на Олимпийских играх? Юлия Силипицкая:

Так ответьте мне на вопрос: в каком году вы будете таранить олимпийскую квалификацию?