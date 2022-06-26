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Главная задача – помочь спортсменам поддерживать форму. Кто победил на турнире по лёгкой атлетике на призы Желобовского?

26 июня 2022 18:15
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Новости Беларуси. В Минске прошел республиканский турнир на призы Михаила Желобовского, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программе «Неделя» на СТВ. Это седьмой этап белорусской легкоатлетической лиги.  

Главная задача – помочь спортсменам поддерживать форму. Кто победил на турнире по лёгкой атлетике на призы Желобовского?-1

На стадионе «Динамо» сильнейшие атлеты страны разыграли 20 комплектов наград, среди победителей значатся Анастия Мирончик-Иванова, Эльвира Герман, Татьяна Холодович и другие.  

Главная задача – помочь спортсменам поддерживать форму. Кто победил на турнире по лёгкой атлетике на призы Желобовского?-4

Главная задача соревнований – помочь спортсменам поддерживать форму в отсутствие международных стартов.  

# Легкая атлетика # Анастасия Мирончик-Иванова # Эльвира Герман # Татьяна Холодович # Михаил Желобовский # Фотофакт

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