Главная задача – помочь спортсменам поддерживать форму. Кто победил на турнире по лёгкой атлетике на призы Желобовского?

Новости Беларуси. В Минске прошел республиканский турнир на призы Михаила Желобовского, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программе «Неделя» на СТВ. Это седьмой этап белорусской легкоатлетической лиги.
Новости Беларуси. В Минске прошел республиканский турнир на призы Михаила Желобовского, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программе «Неделя» на СТВ. Это седьмой этап белорусской легкоатлетической лиги.
На стадионе «Динамо» сильнейшие атлеты страны разыграли 20 комплектов наград, среди победителей значатся Анастия Мирончик-Иванова, Эльвира Герман, Татьяна Холодович и другие.
Главная задача соревнований – помочь спортсменам поддерживать форму в отсутствие международных стартов.