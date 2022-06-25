Прямой эфир

МОК добавил 8 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр

25 июня 2022 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международный олимпийский комитет добавил восемь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МОК добавил 8 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр-1

В олимпийскую программу вошли соревнования по лыжному альпинизму (мужской и женский спринт), а также смешанная эстафета, смешанные командные соревнования по скелетону, мужской и женский парный могул во фристайле, женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина и в санях-двойках. МОК не включил в программу Олимпиады биатлонный сингл-микст и женское лыжное двоеборье.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футболисты «Ислочи» сыграли вничью с «Гомелем» в домашнем матче чемпионата Беларуси
25 июня 2022 17:29

Футболисты «Ислочи» сыграли вничью с «Гомелем» в домашнем матче чемпионата Беларуси

Хоккей на траве. Российский «Строитель» и «Минск» встретятся в финале Кубка Беларуси
25 июня 2022 17:27

Хоккей на траве. Российский «Строитель» и «Минск» встретятся в финале Кубка Беларуси

Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»
25 июня 2022 16:53

Алла Тетерина на международном юниорском турнире по волейболу: «Очень хорошие данные у девочек, они очень хорошо организованы»