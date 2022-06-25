МОК добавил 8 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет добавил восемь новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В олимпийскую программу вошли соревнования по лыжному альпинизму (мужской и женский спринт), а также смешанная эстафета, смешанные командные соревнования по скелетону, мужской и женский парный могул во фристайле, женские соревнования в прыжках на лыжах с большого трамплина и в санях-двойках. МОК не включил в программу Олимпиады биатлонный сингл-микст и женское лыжное двоеборье.