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Футболисты «Ислочи» сыграли вничью с «Гомелем» в домашнем матче чемпионата Беларуси

25 июня 2022 17:29
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Новости Беларуси. 25 июня стартовал 12-й тур футбольного чемпионата Беларуси. В субботней программе значатся четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Ислочи» сыграли вничью с «Гомелем» в домашнем матче чемпионата Беларуси-1

«Ислочь» на своем поле не смогла одолеть «Гомель». Команда Артема Радькова резво начала – на четвертой минуте счет открыл Владислав Морозов. На 33-й ответный гол забил Александр Макась. Как итог ничья – 1:1. «Витебск» выиграл у «Слуцка» со счетом 2:0.

В 21:00 в Гродно стартует поединок местного «Немана» и борисовского БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Артем Радьков # Александр Макась # Владислав Морозов # Фотофакт

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