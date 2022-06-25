Футболисты «Ислочи» сыграли вничью с «Гомелем» в домашнем матче чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. 25 июня стартовал 12-й тур футбольного чемпионата Беларуси. В субботней программе значатся четыре поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ислочь» на своем поле не смогла одолеть «Гомель». Команда Артема Радькова резво начала – на четвертой минуте счет открыл Владислав Морозов. На 33-й ответный гол забил Александр Макась. Как итог ничья – 1:1. «Витебск» выиграл у «Слуцка» со счетом 2:0.