Фуркад выиграл гонку преследования КМ-2018 в Холменколлене‍. Лучший из белорусов – 42-ой

Новости Беларуси. 17 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене были разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сперва на старт вышли участницы эстафетной гонки. Белорусская команда, добившаяся сенсационной победы на Олимпиаде в Пхёнчхане, на этот раз выступила не лучшим образом и заняла лишь 10 итоговое место. В пассиве у белорусок два промаха. Золото выиграли биатлонистки из Франции. А в гонке преследования у мужчин победы добился француз Мартен Фуркад. Лучший результат среди белорусов показал Сергей Бочарников. Он – 42-ой.