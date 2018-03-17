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Фуркад выиграл гонку преследования КМ-2018 в Холменколлене‍. Лучший из белорусов – 42-ой

17 марта 2018 19:50
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Новости Беларуси. 17 марта на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене были разыграны два комплекта медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сперва на старт вышли участницы эстафетной гонки. Белорусская команда, добившаяся сенсационной победы на Олимпиаде в Пхёнчхане, на этот раз выступила не лучшим образом и заняла лишь 10 итоговое место. В пассиве у белорусок два промаха. Золото выиграли биатлонистки из Франции. А в гонке преследования у мужчин победы добился француз Мартен Фуркад. Лучший результат среди белорусов показал Сергей Бочарников. Он – 42-ой.

# Биатлон # Фотофакт

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