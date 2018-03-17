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Ещё две награды у белорусов на Паралимпийских играх: золото у Сахоненко и бронза у Голуба

17 марта 2018 11:52
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Новости Беларуси. Восьмой соревновательный день на Паралимпиаде в Пхенчхане принес в копилку сборной еще 2 медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ещё две награды у белорусов на Паралимпийских играх: золото у Сахоненко и бронза у Голуба-1

Светлана Сахоненко выиграла гонку классическим стилем на 7,5 километров среди спортсменов с нарушениями зрения (подробнее здесь).

Ещё две награды у белорусов на Паралимпийских играх: золото у Сахоненко и бронза у Голуба-4

Очередную награду 17 марта завоевал еще один дебютант Паралимпийских игр Юрий Голуб. Бронза в лыжной гонке классическим стилем на 10 километров среди спортсменов с нарушениями зрения у Беларуси. Для нашего лыжника это уже четвертая медаль. В его активе также 2 серебра и золото Пхенчхана. В «Олимпик плаза» закончилась церемония награждения.

Ещё две награды у белорусов на Паралимпийских играх: золото у Сахоненко и бронза у Голуба-7

Ещё две награды у белорусов на Паралимпийских играх: золото у Сахоненко и бронза у Голуба-9

Эта зимняя Паралимпиада для нашей страны стала самой успешной в истории. У нашей сборной уже 12 медалей – по 4 каждого достоинства и по-прежнему 8-е место в общем медальном зачете. 18 марта финальный день Игр. Но до церемонии закрытия болеть за наших будем в смешанной эстафете.

# Фотофакт # Паралимпийские игры

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