Ещё две награды у белорусов на Паралимпийских играх: золото у Сахоненко и бронза у Голуба

Новости Беларуси. Восьмой соревновательный день на Паралимпиаде в Пхенчхане принес в копилку сборной еще 2 медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Сахоненко выиграла гонку классическим стилем на 7,5 километров среди спортсменов с нарушениями зрения (подробнее здесь).

Очередную награду 17 марта завоевал еще один дебютант Паралимпийских игр Юрий Голуб. Бронза в лыжной гонке классическим стилем на 10 километров среди спортсменов с нарушениями зрения у Беларуси. Для нашего лыжника это уже четвертая медаль. В его активе также 2 серебра и золото Пхенчхана. В «Олимпик плаза» закончилась церемония награждения.