Дарья Домрачева победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Новости Беларуси. Дарья Домрачева стала победительницей гонки преследования, которая прошла на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Дарья Домрачева по ходу гонки уверенно держалась в группе лидеров, однако настоящая борьба за места в итоговом протоколе развернулась после четвертого огневого рубежа. Белоруска практически в одно время вышла с рубежа вместе с Кузьминой, но смогла опередить ее на дистанции и финишировать первой.