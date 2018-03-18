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Дарья Домрачева победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

18 марта 2018 11:51
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева стала победительницей гонки преследования, которая прошла на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии, а на третьей позиции – американка Сьюзен Данкли.

Надежда Скардино финишировала на 12 месте.

Дарья Домрачева победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене-1

Фото: twitter.com/ibu_wc

Дарья Домрачева по ходу гонки уверенно держалась в группе лидеров, однако настоящая борьба за места в итоговом протоколе развернулась после четвертого огневого рубежа. Белоруска практически в одно время вышла с рубежа вместе с Кузьминой, но смогла опередить ее на дистанции и финишировать первой.

Ранее на этапе Кубка мира в Холменколлене Домрачева стала второй в спринте– здесь подробнее.

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт

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