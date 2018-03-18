Дарья Домрачева победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Новости Беларуси. Дарья Домрачева стала победительницей гонки преследования, которая прошла на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии, а на третьей позиции – американка Сьюзен Данкли.
Надежда Скардино финишировала на 12 месте.
Дарья Домрачева по ходу гонки уверенно держалась в группе лидеров, однако настоящая борьба за места в итоговом протоколе развернулась после четвертого огневого рубежа. Белоруска практически в одно время вышла с рубежа вместе с Кузьминой, но смогла опередить ее на дистанции и финишировать первой.
Ранее на этапе Кубка мира в Холменколлене Домрачева стала второй в спринте– здесь подробнее.