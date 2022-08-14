Как выиграть российскую Суперлигу и зачем нужна дисциплина? Спросили нового тренера ВК «Минчанка»

Международный соревновательный опыт – одна из составляющих успеха. Однако без тренера побед не бывает. Наша волейбольная «Минчанка» – фаворит национального первенства. В России нас знают и очень хорошо. Но нет пределов совершенству. Чтобы открыть новые горизонты, руководство клуба приняло решение о назначении на должность главкома Сергея Юркина. Тренер из России женат, имеет троих детей, образован, успешен на поприще женского волейбола и любит все необычное. В гостях рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ Сергей Юркин. «Всем хочется выиграть медали». Как попал в волейбол и стал тренером?

Сергей Юркин, главный тренер ВК «Минчанка»:

В волейбол я попал в 12 лет. На тот момент я не был занят ни одним из видов спорта профессионально. У меня был, наверное, такой больше период поиска себя. Я занимался и фото, и моделированием. Юлия Силипицкая, СТВ:

Судомоделированием? Сергей Юркин:

Судомоделирование почему-то меня не привлекло. А вот авиамоделирование мне больше понравилось. Юлия Силипицкая:

Просто как подумал, что на подводной лодке будет, решил: нет, лучше в небе. Сергей Юркин:

Самолеты, естественно, больше привлекают. Юлия Силипицкая:

И тут вы увидели длинноногих девочек. Сергей Юркин:

Почему девочек? Юлия Сиципицкая:

Я так понимаю, что волейбол-то у вас больше женский профиль. Сергей Юркин:

Это сейчас. Пошел-то заниматься я в группу с мальчиками. Юлия Силипицкая:

Понятное дело, куда ж вас. С вас девочка-то не очень, конечно. Сергей Юркин:

Тренер этой спортивной школы проводил последний, скажем, набор. То есть обход. Это где-то середина учебного года была. Обычно в начале набирают и к середине. В классе выделил меня, предложил, я подумал. Начал заниматься волейболом.

Юлия Силипицкая:

И подумал: все, хочу стать тренером. Сергей Юркин:

Нет. Эта мысль приходит уже позже, ближе к 30 годам. Юлия Силипицкая:

А какая тогда? До 30. Сергей Юркин:

Тогда карьера игрока. Юлия Силипицкая:

Хотел стать профессиональным игроком для? Сергей Юркин:

Для реализации каких-то своих целей. Всем хочется выиграть медали. Юлия Силипицкая:

Выиграть или много денег заработать? Сергей Юркин:

Нет, финансовая составляющая, я думаю, не должна быть на первом месте у спортсмена, который хочет чего-то добиться. Юлия Силипицкая:

А может, и вообще не должно быть. Сергей Юркин:

Гонорары имеют значение в карьере игроков, к сожалению, без них никак. Юлия Силипицкая:

Ну, конечно, 48-й размер ноги. Где ж обуви наберешься. Объясните, почему девочки? Они же такой сложный материал. Прям женскую душу открыли? Чем занимается тренер женской команды?

Сергей Юркин:

Главное – найти правильный подход к каждому игроку. Потому что командный вид спорта подразумевает большое количество игроков, которые между собой должны как-то коммуницировать, взаимодействовать. А задача тренера – создать коллектив. То есть единый сплоченный коллектив. Юлия Силипицкая:

Расскажите, как вам удается это сделать? У этой сегодня настроения нет, эта получила плохую отметку, а эта вообще замуж собралась и на декрет метит. Сергей Юркин:

Это может даже в мужской команде произойти. Юлия Силипицкая:

В декрет уйти? Сергей Юркин:

Все остальное. Настроения может не быть и у мужчины. Каждую открыть – это титанический труд. Я думаю, этим психологи в команде должны заниматься в основном. Юлия Силипицкая:

А вы чем занимаетесь? Сергей Юркин:

Тренер работает с командой. Естественно, очень важно при комплектовании команды учитывать психологические аспекты каждого игрока. Юлия Силипицкая:

Это в книжках написано, я это знаю. А вы мне расскажите, как вы это делаете. Сергей Юркин:

Я вам рассказываю. Можно обратить внимание, что в команде появились игроки, которые несколько лет не играли ни в одной из команд Республики Беларусь.

Юлия Силипицкая:

А почему не появлялись? Сергей Юркин:

Я ознакомился с их деятельностью в предыдущие сезоны. Есть технические моменты, есть какие-то тактические, если мы говорим о связующем игроке. И психологические. То есть, глядя на игрока, как он ведет себя в тех или иных моментах, складывается какая-то картина, представление о том, что он думает, как он думает. Потом, беседуя с игроком, задавая разные вопросы, можно понять, насколько он может подойти. В нашем виде спорта есть определенные правила. И, естественно, от каждого игрока требуется выполнение той или иной функции. Юлия Силипицкая:

Вы сказали, что вы пригласили тех игроков, которые не значились по прошлым сезонам нигде. Кто и почему вы это сделали? Сергей Юркин:

Например, связующая Лиза Багаева. Юлия Силипицкая:

Что ей по плечу? Сергей Юркин:

Наша схема игры. Тактика, которой мы постараемся придерживаться в этом сезоне. Юлия Силипицкая:

Одна, а вы сказали несколько. Сергей Юркин:

Пока не могу сказать про другую. Мы вот-вот подпишем договор. На чем строится подготовка «Минчанки»?

Юлия Силипицкая:

Какие цели и задачи вы поставили своей команде белорусской? Сергей Юркин:

В чемпионате России? Юлия Силипицкая:

Да, они уже участвовали. Сергей Юркин:

Попадание в зону плей-офф – это с первого по восьмое место. Юлия Силипицкая:

Это понятно. Но первое берет гонорары, а восьмое считаются лузерами. Сергей Юркин:

У команды пятое место было – лучший результат. Юлия Силипицкая:

Почему пятое место? Это даже не деревянная медаль. Сергей Юркин:

Мы не можем конкурировать пока с лидирующими клубами Суперлиги России. Юлия Силипицкая:

А что вы будете делать, чтобы конкурировать? Сергей Юркин:

Работать, стараться. Юлия Силипицкая:

На чем будет основана работа в этом сезоне? Сергей Юркин:

Дисциплина. «Вы вообще злой тренер или добрый?»

Юлия Силипицкая:

Вы хотите сказать, что белоруски – недисциплинированные девушки? Сергей Юркин:

Заметьте, я этого не говорил. Я сказал, что мы будем над этим работать. Стараться ее сдерживать. Потому как дисциплина бьет класс. То есть каким бы мастерством команда ни владела, любая более дисциплинированная команда с низким уровнем технического оснащения (например, игроков) может дать хороший бой. Юлия Силипицкая:

Допустим, они должны приходить на тренировку вовремя. Вовремя – это за 10 минут или вовремя – это ровно? Сергей Юркин:

Вовремя, чтобы подготовить себя к тренировке. Кому-то нужно пять минут, кому-то 15 минут. Юлия Силипицкая:

Если тренировка начинается в восемь, во сколько должен быть состав на тренировке? Сергей Юркин:

Они должны быть без 20 или без 15. Юлия Силипицкая:

Слушайте, вы вообще злой тренер или добрый?

Сергей Юркин:

Я не знаю, это, наверное, не ко мне вопрос. Юлия Силипицкая:

Как это не к вам? Вы будете воздействовать на нарушителей дисциплины чем? Или как? Сергей Юркин:

Есть разные механизмы. Они же получают гонорары. Поэтому в контрактах есть некие условия, которые оставляют возможность такого воздействия. Юлия Силипицкая:

Я поняла, финансово. Кричать будете, скажите? Сергей Юркин:

Я пытаюсь донести прежде всего до игроков. Юлия Силипицкая:

То есть будете разговаривать? Сергей Юркин:

Конечно, вести диалог. Юлия Силипицкая:

Хорошо, уже не совсем злой. А как будете поощрять? Если не рублем только, вы же сами сказали, что деньги – это не очень главное. Сергей Юркин:

Для игрока важна практика, то есть игровой опыт. Если игрок дает результат, если он тренируется и я вижу этот эффект, результат от ежедневной тренировочной деятельности, то на площадке во время официальных матчей он тоже должен его показывать. Что общего у воспитания детей и подготовки команды?

Юлия Силипицкая:

Вы переносите модель общения в команде на своих детей и обратное? То есть то, как вы со своими детьми общаетесь, так общаетесь и с командой? Сергей Юркин:

Дети очень энергичные, подвижные, поэтому приходится с ними играть, бегать, прыгать, скакать, кататься. Юлия Силипицкая:

А в команде вам приходится бегать, прыгать и скакать? Сергей Юркин:

Иногда приходится. Юлия Силипицкая:

А для чего это? Сергей Юркин:

Во-первых, это метод воспитания собственным примером. Юлия Силипицкая:

Говорят, что это самый действующий метод. Сергей Юркин:

Чтобы показать, что тренер хочет от игрока в том или ином упражнении. Если ты объясняешь, процесс идет, не понимает, игрок не выполняет основной сути, то можно же и показать потом. Есть ли будущее у белорусского волейбола?

Юлия Силипицкая:

Вместе с тем вопрос: есть ли будущее у белорусского волейбола женского? Сергей Юркин:

Белорусский волейбол наблюдаю уже не первый год, работая в российском клубе в том числе. Последние четыре-пять лет. Юлия Силипицкая:

Большой стаж! Вы уже экспертом должны быть по белорусскому волейболу. Сергей Юркин:

Раньше у меня белорусский волейбол был только на уровне сборных, как молодежные, так и национальные команды. А когда команда «Минчанка» заявилась впервые в открытый чемпионат России, это был сезон 2018 года. Команда «Минчанка» выступает в этом чемпионате, а я мог только наблюдать. Понимания, что она в своем чемпионате Республики Беларусь занимает всего первое место, по итогам чемпионата можно судить, что игроки более сильные находятся именно в этой команде. А то, что происходит дальше, конечно, видимо, более низкий уровень. В чем секрет успешного тренировочного процесса? Юлия Силипицкая:

Секрет тренировочного процесса?