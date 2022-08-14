Как выиграть российскую Суперлигу и зачем нужна дисциплина? Спросили нового тренера ВК «Минчанка»

Международный соревновательный опыт – одна из составляющих успеха. Однако без тренера побед не бывает. Наша волейбольная «Минчанка» – фаворит национального первенства. В России нас знают и очень хорошо. Но нет пределов совершенству. Чтобы открыть новые горизонты, руководство клуба приняло решение о назначении на должность главкома Сергея Юркина. Тренер из России женат, имеет троих детей, образован, успешен на поприще женского волейбола и любит все необычное.
В гостях рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ Сергей Юркин.
«Всем хочется выиграть медали». Как попал в волейбол и стал тренером?
Сергей Юркин, главный тренер ВК «Минчанка»:
В волейбол я попал в 12 лет. На тот момент я не был занят ни одним из видов спорта профессионально. У меня был, наверное, такой больше период поиска себя. Я занимался и фото, и моделированием.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Судомоделированием?
Сергей Юркин:
Судомоделирование почему-то меня не привлекло. А вот авиамоделирование мне больше понравилось.
Юлия Силипицкая:
Просто как подумал, что на подводной лодке будет, решил: нет, лучше в небе.
Сергей Юркин:
Самолеты, естественно, больше привлекают.
Юлия Силипицкая:
И тут вы увидели длинноногих девочек.
Сергей Юркин:
Почему девочек?
Юлия Сиципицкая:
Я так понимаю, что волейбол-то у вас больше женский профиль.
Сергей Юркин:
Это сейчас. Пошел-то заниматься я в группу с мальчиками.
Юлия Силипицкая:
Понятное дело, куда ж вас. С вас девочка-то не очень, конечно.
Сергей Юркин:
Тренер этой спортивной школы проводил последний, скажем, набор. То есть обход. Это где-то середина учебного года была. Обычно в начале набирают и к середине. В классе выделил меня, предложил, я подумал. Начал заниматься волейболом.
Юлия Силипицкая:
И подумал: все, хочу стать тренером.
Сергей Юркин:
Нет. Эта мысль приходит уже позже, ближе к 30 годам.
Юлия Силипицкая:
А какая тогда? До 30.
Сергей Юркин:
Тогда карьера игрока.
Юлия Силипицкая:
Хотел стать профессиональным игроком для?
Сергей Юркин:
Для реализации каких-то своих целей. Всем хочется выиграть медали.
Юлия Силипицкая:
Выиграть или много денег заработать?
Сергей Юркин:
Нет, финансовая составляющая, я думаю, не должна быть на первом месте у спортсмена, который хочет чего-то добиться.
Юлия Силипицкая:
А может, и вообще не должно быть.
Сергей Юркин:
Гонорары имеют значение в карьере игроков, к сожалению, без них никак.
Юлия Силипицкая:
Ну, конечно, 48-й размер ноги. Где ж обуви наберешься. Объясните, почему девочки? Они же такой сложный материал. Прям женскую душу открыли?
Чем занимается тренер женской команды?
Сергей Юркин:
Главное – найти правильный подход к каждому игроку. Потому что командный вид спорта подразумевает большое количество игроков, которые между собой должны как-то коммуницировать, взаимодействовать. А задача тренера – создать коллектив. То есть единый сплоченный коллектив.
Юлия Силипицкая:
Расскажите, как вам удается это сделать? У этой сегодня настроения нет, эта получила плохую отметку, а эта вообще замуж собралась и на декрет метит.
Сергей Юркин:
Это может даже в мужской команде произойти.
Юлия Силипицкая:
В декрет уйти?
Сергей Юркин:
Все остальное. Настроения может не быть и у мужчины. Каждую открыть – это титанический труд. Я думаю, этим психологи в команде должны заниматься в основном.
Юлия Силипицкая:
А вы чем занимаетесь?
Сергей Юркин:
Тренер работает с командой. Естественно, очень важно при комплектовании команды учитывать психологические аспекты каждого игрока.
Юлия Силипицкая:
Это в книжках написано, я это знаю. А вы мне расскажите, как вы это делаете.
Сергей Юркин:
Я вам рассказываю. Можно обратить внимание, что в команде появились игроки, которые несколько лет не играли ни в одной из команд Республики Беларусь.
Юлия Силипицкая:
А почему не появлялись?
Сергей Юркин:
Я ознакомился с их деятельностью в предыдущие сезоны. Есть технические моменты, есть какие-то тактические, если мы говорим о связующем игроке. И психологические. То есть, глядя на игрока, как он ведет себя в тех или иных моментах, складывается какая-то картина, представление о том, что он думает, как он думает. Потом, беседуя с игроком, задавая разные вопросы, можно понять, насколько он может подойти. В нашем виде спорта есть определенные правила. И, естественно, от каждого игрока требуется выполнение той или иной функции.
Юлия Силипицкая:
Вы сказали, что вы пригласили тех игроков, которые не значились по прошлым сезонам нигде. Кто и почему вы это сделали?
Сергей Юркин:
Например, связующая Лиза Багаева.
Юлия Силипицкая:
Что ей по плечу?
Сергей Юркин:
Наша схема игры. Тактика, которой мы постараемся придерживаться в этом сезоне.
Юлия Силипицкая:
Одна, а вы сказали несколько.
Сергей Юркин:
Пока не могу сказать про другую. Мы вот-вот подпишем договор.
На чем строится подготовка «Минчанки»?
Юлия Силипицкая:
Какие цели и задачи вы поставили своей команде белорусской?
Сергей Юркин:
В чемпионате России?
Юлия Силипицкая:
Да, они уже участвовали.
Сергей Юркин:
Попадание в зону плей-офф – это с первого по восьмое место.
Юлия Силипицкая:
Это понятно. Но первое берет гонорары, а восьмое считаются лузерами.
Сергей Юркин:
У команды пятое место было – лучший результат.
Юлия Силипицкая:
Почему пятое место? Это даже не деревянная медаль.
Сергей Юркин:
Мы не можем конкурировать пока с лидирующими клубами Суперлиги России.
Юлия Силипицкая:
А что вы будете делать, чтобы конкурировать?
Сергей Юркин:
Работать, стараться.
Юлия Силипицкая:
На чем будет основана работа в этом сезоне?
Сергей Юркин:
Дисциплина.
«Вы вообще злой тренер или добрый?»
Юлия Силипицкая:
Вы хотите сказать, что белоруски – недисциплинированные девушки?
Сергей Юркин:
Заметьте, я этого не говорил. Я сказал, что мы будем над этим работать. Стараться ее сдерживать. Потому как дисциплина бьет класс. То есть каким бы мастерством команда ни владела, любая более дисциплинированная команда с низким уровнем технического оснащения (например, игроков) может дать хороший бой.
Юлия Силипицкая:
Допустим, они должны приходить на тренировку вовремя. Вовремя – это за 10 минут или вовремя – это ровно?
Сергей Юркин:
Вовремя, чтобы подготовить себя к тренировке. Кому-то нужно пять минут, кому-то 15 минут.
Юлия Силипицкая:
Если тренировка начинается в восемь, во сколько должен быть состав на тренировке?
Сергей Юркин:
Они должны быть без 20 или без 15.
Юлия Силипицкая:
Слушайте, вы вообще злой тренер или добрый?
Сергей Юркин:
Я не знаю, это, наверное, не ко мне вопрос.
Юлия Силипицкая:
Как это не к вам? Вы будете воздействовать на нарушителей дисциплины чем? Или как?
Сергей Юркин:
Есть разные механизмы. Они же получают гонорары. Поэтому в контрактах есть некие условия, которые оставляют возможность такого воздействия.
Юлия Силипицкая:
Я поняла, финансово. Кричать будете, скажите?
Сергей Юркин:
Я пытаюсь донести прежде всего до игроков.
Юлия Силипицкая:
То есть будете разговаривать?
Сергей Юркин:
Конечно, вести диалог.
Юлия Силипицкая:
Хорошо, уже не совсем злой. А как будете поощрять? Если не рублем только, вы же сами сказали, что деньги – это не очень главное.
Сергей Юркин:
Для игрока важна практика, то есть игровой опыт. Если игрок дает результат, если он тренируется и я вижу этот эффект, результат от ежедневной тренировочной деятельности, то на площадке во время официальных матчей он тоже должен его показывать.
Что общего у воспитания детей и подготовки команды?
Юлия Силипицкая:
Вы переносите модель общения в команде на своих детей и обратное? То есть то, как вы со своими детьми общаетесь, так общаетесь и с командой?
Сергей Юркин:
Дети очень энергичные, подвижные, поэтому приходится с ними играть, бегать, прыгать, скакать, кататься.
Юлия Силипицкая:
А в команде вам приходится бегать, прыгать и скакать?
Сергей Юркин:
Иногда приходится.
Юлия Силипицкая:
А для чего это?
Сергей Юркин:
Во-первых, это метод воспитания собственным примером.
Юлия Силипицкая:
Говорят, что это самый действующий метод.
Сергей Юркин:
Чтобы показать, что тренер хочет от игрока в том или ином упражнении. Если ты объясняешь, процесс идет, не понимает, игрок не выполняет основной сути, то можно же и показать потом.
Есть ли будущее у белорусского волейбола?
Юлия Силипицкая:
Вместе с тем вопрос: есть ли будущее у белорусского волейбола женского?
Сергей Юркин:
Белорусский волейбол наблюдаю уже не первый год, работая в российском клубе в том числе. Последние четыре-пять лет.
Юлия Силипицкая:
Большой стаж! Вы уже экспертом должны быть по белорусскому волейболу.
Сергей Юркин:
Раньше у меня белорусский волейбол был только на уровне сборных, как молодежные, так и национальные команды. А когда команда «Минчанка» заявилась впервые в открытый чемпионат России, это был сезон 2018 года. Команда «Минчанка» выступает в этом чемпионате, а я мог только наблюдать. Понимания, что она в своем чемпионате Республики Беларусь занимает всего первое место, по итогам чемпионата можно судить, что игроки более сильные находятся именно в этой команде. А то, что происходит дальше, конечно, видимо, более низкий уровень.
В чем секрет успешного тренировочного процесса?
Юлия Силипицкая:
Секрет тренировочного процесса?
Сергей Юркин:
Если бы кто-то знал секретный ингредиент, его бы уже съели. Конечно, я бы тоже хотел увидеть того тренера, который знает секрет. Но сколько тренеров, с кем я работал, все только через тренировки. Закончив свою карьеру профессионального игрока 12 лет назад, я сперва начал изучать этот волейбол. Потому что, когда ты игрок, ты на площадке или в команде работаешь, ты видишь это изнутри тренировочного процесса. Эти ежедневные изнурительные тяжбы тренировочных упражнений. Мне стало интересно и решил все изучить. Так как волейбол становится уже другим, он все-таки ускоряется. И правила меняется, в новое амплуа вошел. И все-таки волейбол стал более быстрым. Сразу вижу, что с профессионалом разговариваю в спорте. Вы упомянули хорошую фразу: физика. Это самое важное в спорте.
Юлия Силипицкая:
Физика? И психология, и амбициозный тренер, который знает, куда он идет.
Читайте также:
Какие перспективы у хоккея на траве? Поговорили с председателем Федерации и тренером ХК «Минск»
«Это очень политизировано». Елена Скрипель про белорусскую гимнастику и санкции для спортсменов
Грыжа у нас есть. Сергей Вязович о синдроме «Дакара», тренировках и выступлении на «Шелковом пути»