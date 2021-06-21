Как в Беларуси будут праздновать Международный олимпийский день? Узнали у пресс-секретаря НОК

23 июня – Международный олимпийский день. Какие мероприятия подготовлены к этому событию? Об этом поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарем Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Викторией Меннановой. Расскажите, что из себя представляет Международный олимпийский день? Кем и для чего он был создан? Какие цели?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

23 июня 1894 года основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен объявил о том, что необходимо возродить Олимпийский игры. Эта дата увековечена в истории созданием Международного олимпийского комитета. И по сей день 23 июня во всем мире отмечается Международный олимпийский день. Вместе с тем Национальным олимпийским комитетам предоставлено право самим определять дату празднования национальных мероприятий у себя в стране. 23 июня состоится первый выпуск фильма из цикла проекта «Правила жизни белорусских спортсменов», посвященного 30-летию основания Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Расскажите подробнее об этом проекте.

Виктория Меннанова:

Проект представляет собой серию видеороликов и печатное издание. Суть проекта заключается в следующем – это портретное интервью с героем, с нашим спортсменом. Со спортсменами как советского, так и суверенного периода, уже суверенной истории нашей страны. Это в первую очередь мотивационный проект. Сегодня очень популярно читать, слушать лекции известных людей, которые добились успеха в жизни. Мы таким образом создали проект через наших спортсменов. Хотим рассказать, как нужно сегодня добиваться успеха. Речь идет не только о спорте, проект направлен на широкую аудиторию. Первым будет сюжет о великом борце, трехкратном олимпийском чемпионе Александре Васильевиче Медведе, а следующим будет сюжет о Дарье Домрачевой. Мы очень надеемся, что данный проект будет интересен всем нашим зрителям. Уверены, что этот фильм ждет большой успех, потому что он не просто о спортсменах, а о людях-героях, о трудолюбии, о воле к победе, к победе над собой. Какие еще мероприятия пройдут в этот праздничный день?

Виктория Меннанова:

В этот день с 15:00 в Верхнем городе возле Ратуши в белорусской столице мы планируем разместить фотовыставку под названием «НОК Беларуси – 30 лет. Истории наших побед». Безусловно, этот год считается для нас особым, знаковым. Все проекты, которые мы организуем в этом году, приурочены юбилейной дате. Данная выставка была открыта 22 марта в день основания Национального олимпийского комитета, уже была размещена, доступна широкой аудитории в торговых центрах и в общественных местах столицы. Очередной площадкой именно в Международный олимпийский день станет площадь, которая сегодня популярна. Мы знаем, что в летний период гости и жители столицы любят гулять. Мы надеемся, что они получат краткую информацию о тех достижениях, которыми сейчас славится наше олимпийское движение. Вся страна, начиная с мая, живет культурно-спортивным фестивалем «Вытокі. Крок да Алімпу». Это очень масштабный и яркий праздник, уже прошел в Лиде, Орше, Кобрине. Расскажите, где будет следующая остановка? В чем будет заключаться программа?

Виктория Меннанова:

Следующая остановка в Гомельской области, Мозырь принимает фестиваль с 24 по 26 июня текущего года. Программа будет насыщенной, как и в предыдущих регионах. 24, 25 июня Мозырь ожидает культурная, научная, образовательная составляющая всего фестиваля. А 26 июня на площади Ленина состоится открытие спортивной части мероприятия «Вытокі. Крок да Алімпу». Здесь мы представляем нашим гостям фестиваля спортивные локации, главная задача которых – предоставить возможность семьям, взрослым людям и детям определиться с теми или иными видами спорта. Тем более, казалось бы, учебный год только закончился, но не за горами уже наступающий новый учебный год. Возможно, родители хотели бы определиться с теми или иными видами спорта для своих детей. Самая главная задача – раскрытие потенциала конкретного региона, в котором проводится данный проект, через спорт, науку, культуру, искусство. Тем самым мы объединяем людей разных возрастов, интересов и профессий. Можно ли утверждать, что интерес белорусов к спорту в последнее время возрастает? Что делает НОК в этом направлении?

Виктория Меннанова:

Безусловно, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мы констатируем то, что люди уже, наверное, привыкли к здоровому образу жизни, несмотря на все эти ограничения, уже все приноровились заниматься спортом, физической культурой в домашних условиях и так далее. Мы в свою очередь каким-то образом помогаем и через онлайн-трансляции, через онлайн-движение, которое сейчас популярно, помогаем нашим людям развивать олимпийское движение в нашей стране. Мы всегда рады гостям в нашей штаб-квартире. К слову, мы проводим экскурсии по музею в Национальном олимпийском комитете, приглашаем всех зрителей вашего телеканала посетить наш музей. Он интересен тем, что там можно увидеть уникальные экспонаты великих спортсменов, нам передают в том числе и золотые медали олимпийских игр, которые являются особой наградой и самым главным призом для любого спортсмена. Наверное, для каждого спортсмена одно из самых важных событий – это Олимпийские игры. В преддверии Олимпийских игр в Токио хочется задать вопрос: как проходит подготовка белорусских спортсменов к этому мероприятию?