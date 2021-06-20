Азаренко и Соболенко стали победительницами турнира в Берлине в парном разряде

Новости Беларуси. Арина Соболенко и Виктория Азаренко стали победительницами теннисного турнира в парном разряде, который проходил в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 июня нашим девушкам противостоял американо-нидерландский тандем Николь Меличар / Деми Схюрс. Решающий поединок был недолгим. Белорусски потратили 1 час и 22 минуты, чтобы оформить победу со счетом 4:6, 7:5, 10:4.

Соболенко и Азаренко впервые за два года объединились в пару, и до этого момента дуэт ни разу не добирался до финалов WTA. С другими партнершами Виктория выигрывала восемь турниров, Арина – пять. В одиночном разряде этих же соревнований Азаренко добралась до полуфинала, а Соболенко остановилась на стадии 1/8.