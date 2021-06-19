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Главный судья чемпионата Беларуси по гребле: ребята хорошие есть, растёт смена достойная

19 июня 2021 20:27
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Новости Беларуси. В Заславле продолжается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвуют около 180 спортсменов, в их числе и представители национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный судья чемпионата Беларуси по гребле: ребята хорошие есть, растёт смена достойная-1

Для лидеров белорусской гребли эти соревнования – этап подготовки к Олимпийским играм. Сборники ожидаемо захватили лидерство на турнире и не раз поднимались на пьедестал. А вот для подрастающего поколения чемпионат страны – шанс показать себя, тем более что тренеры нацкоманды постоянно присутствуют на трибунах. Да и возможность потягаться с чемпионами международных стартов предоставляется не каждый день.

Главный судья чемпионата Беларуси по гребле: ребята хорошие есть, растёт смена достойная-4

Александр Мызгин, главный судья соревнований:
Все, кто до 23 лет, здесь сейчас принимают участие вместе с нашими всеми взрослыми спортсменами. Идет просмотр, отбор на чемпионат Европы среди молодежи, который на следующей неделе состоится в городе Познань, в Польше.

Команда определена. Хорошие есть и в байдарке, и девочки есть хорошие. Сегодня весь финал практически женской байдарки, все, кто работает с Галицким, были в финале. Ребята хорошие есть, растет смена достойная.

Главный судья чемпионата Беларуси по гребле: ребята хорошие есть, растёт смена достойная-7

Чемпионат Беларуси завершится в воскресенье, 20 июня, а из более крупных стартов белорусским гребцам еще предстоит выступить на Играх в Токио и чемпионате мира в сентябре 2021 года.

# Гребля # Александр Мызгин # Геннадий Галицкий # Фотофакт

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