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Как растят будущих чемпионов по вольной борьбе в Беларуси? Познакомились с борцами и их тренерами

13 апреля 2023 14:03
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Новости Беларуси. В Любанском районе растят будущих чемпионов по вольной борьбе. Спортсмены занимаются на базе детско-юношеской спортивной школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они активно участвуют в областных и даже республиканских стартах. В копилке даже призовые места.

Познакомилась с юными борцами наш корреспондент Дарья Седун.

Как растят будущих чемпионов по вольной борьбе в Беларуси? Познакомились с борцами и их тренерами-1

Разминка, отработка приемов, спарринг. Тренер по вольной борьбе Евгений Мафиеня знает, как сделать тренировку эффективной. Свое знакомство с непростым видом спорта начинал прямо в этом зале. О тренерской карьере, признается Евгений, не думал. В свое время показывал отличные результаты – получил звание мастера спорта, стал призером республики. Но травма колена внесла свои коррективы. Вот уже десять лет спортсмен передает свой богатый опыт юным борцам.

Как растят будущих чемпионов по вольной борьбе в Беларуси? Познакомились с борцами и их тренерами-4

Евгений Мафиеня, тренер-преподаватель по спорту детско-юношеской спортивной школы:
Есть показатели областного масштаба, республиканского и даже международного. У нас есть призеры чемпионата Европы из этого зала, этого города. Всегда на каникулах, где-то между сборами приезжают. Даже в пары становятся с нашим ребятам, передают им опыт. Материально у нас база великолепная.

Как растят будущих чемпионов по вольной борьбе в Беларуси? Познакомились с борцами и их тренерами-7

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Борьба # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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