Как растят будущих чемпионов по вольной борьбе в Беларуси? Познакомились с борцами и их тренерами

Новости Беларуси. В Любанском районе растят будущих чемпионов по вольной борьбе. Спортсмены занимаются на базе детско-юношеской спортивной школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они активно участвуют в областных и даже республиканских стартах. В копилке даже призовые места. Познакомилась с юными борцами наш корреспондент Дарья Седун.

Разминка, отработка приемов, спарринг. Тренер по вольной борьбе Евгений Мафиеня знает, как сделать тренировку эффективной. Свое знакомство с непростым видом спорта начинал прямо в этом зале. О тренерской карьере, признается Евгений, не думал. В свое время показывал отличные результаты – получил звание мастера спорта, стал призером республики. Но травма колена внесла свои коррективы. Вот уже десять лет спортсмен передает свой богатый опыт юным борцам.

Евгений Мафиеня, тренер-преподаватель по спорту детско-юношеской спортивной школы:

Есть показатели областного масштаба, республиканского и даже международного. У нас есть призеры чемпионата Европы из этого зала, этого города. Всегда на каникулах, где-то между сборами приезжают. Даже в пары становятся с нашим ребятам, передают им опыт. Материально у нас база великолепная.