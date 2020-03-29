Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»

Новости Беларуси. Спортсмены соревнуются ради зрителей – до недавнего времени это было аксиомой. Но коронавирус внес свои коррективы. Теперь состязания могут проходить и при пустых трибунах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Наши федерации гандбола и мини-футбола решили не останавливать национальные старты, однако закрыли вход для болельщиков. Екатерина Лихошапко побывала в необычном антураже.

Так было еще пару месяцев назад. Громкая вывеска СКА – БГК на афише всегда привлекает внимание любителей гандбола. Матчи этих команд в чемпионате особенные – яркие и проходят в борьбе. Полные трибуны, скандирующие название любимых команд. Болельщики гонят дружины вперед, радуются вместе со спортсменами заброшенным мячам.

А это уже антураж субботней встречи. Тем самым заброшенным мячам радуются только сами спортсмены. Их преданные болельщики наблюдают за трансляцией по телеканалу, благо хоть такая возможность есть.

Никита Вайлупов, игрок ГК «БГК им. Мешкова»:

При пустых трибунах уже начали играть в Запорожье. Сыграли матч чемпионата Беларуси с «Гомелем». И, конечно, расстройство каждого из нас, что мы не можем предоставить возможность насладиться хорошим, качественным гандболом. Мы для этого играем, для болельщиков, не из-за себя, а из-за всех, кто приходит за нас болеть. Конечно, это странные ощущения. Не могу сказать, что плохие, не могу сказать, что хорошие, но это странно.

К слову, в этот субботний день сильнее в очередной раз оказался БГК. Уже в четвертый раз в нынешнем чемпионате – 40:32. Благодаря этой победе брестчане практически обеспечили себе чемпионство «Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу

А это уже обстановка в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Особо не отличается от гандбольного антуража. В зале хорошо слышны команды тренера, переговоры игроков между собой. В матче дебютанта чемпионата, клуба «Минск», и уже опытной дружины, гомельского ВРЗ, сильнее оказались «красно-черные» – 7:2. Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»

Дмитрий Лось, игрок МФК ВРЗ:

Хороший футболист, правильный футболист выходит на поле играть в первую очередь для болельщиков. Потом уже каждый себе выбирает: он играет за свою семью, за свою команду, за себя. Но в первую очередь мы все выходим играть ради болельщиков. Когда нет болельщиков, очень большая мотивация вместе с болельщиками пропадает. Поэтому это и печально.