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Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»

29 марта 2020 18:49
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Новости Беларуси. Спортсмены соревнуются ради зрителей до недавнего времени это было аксиомой. Но коронавирус внес свои коррективы. Теперь состязания могут проходить и при пустых трибунах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-1

Наши федерации гандбола и мини-футбола решили не останавливать национальные старты, однако закрыли вход для болельщиков.

Екатерина Лихошапко побывала в необычном антураже.

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-3

Так было еще пару месяцев назад. Громкая вывеска СКА БГК на афише всегда привлекает внимание любителей гандбола. Матчи этих команд в чемпионате особенные яркие и проходят в борьбе. Полные трибуны, скандирующие название любимых команд. Болельщики гонят дружины вперед, радуются вместе со спортсменами заброшенным мячам.

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-5

А это уже антураж субботней встречи. Тем самым заброшенным мячам радуются только сами спортсмены. Их преданные болельщики наблюдают за трансляцией по телеканалу, благо хоть такая возможность есть.

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-7

Никита Вайлупов, игрок ГК «БГК им. Мешкова»:
При пустых трибунах уже начали играть в Запорожье. Сыграли матч чемпионата Беларуси с «Гомелем». И, конечно, расстройство каждого из нас, что мы не можем предоставить возможность насладиться хорошим, качественным гандболом. Мы для этого играем, для болельщиков, не из-за себя, а из-за всех, кто приходит за нас болеть. Конечно, это странные ощущения. Не могу сказать, что плохие, не могу сказать, что хорошие, но это странно.

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-9

К слову, в этот субботний день сильнее в очередной раз оказался БГК. Уже в четвертый раз в нынешнем чемпионате 40:32. Благодаря этой победе брестчане практически обеспечили себе чемпионство

«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-11

А это уже обстановка в чемпионате Беларуси по мини-футболу. Особо не отличается от гандбольного антуража. В зале хорошо слышны команды тренера, переговоры игроков между собой. В матче дебютанта чемпионата, клуба «Минск», и уже опытной дружины, гомельского ВРЗ, сильнее оказались «красно-черные» 7:2.

Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-13

Дмитрий Лось, игрок МФК ВРЗ: 
Хороший футболист, правильный футболист выходит на поле играть в первую очередь для болельщиков. Потом уже каждый себе выбирает: он играет за свою семью, за свою команду, за себя. Но в первую очередь мы все выходим играть ради болельщиков. Когда нет болельщиков, очень большая мотивация вместе с болельщиками пропадает. Поэтому это и печально.

Как это – играть при пустых трибунах. Рассказывают спортсмены: «Очень большая мотивация пропадает»-15

Подводя итог: хочется верить, что ситуация в мире скоро восстановиться и со спортивных трибун снова будет доноситься: «Вперед, любимая команда!»

# Коронавирус # Никита Вайлупов # Дмитрий Лось

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