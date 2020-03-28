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«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу

28 марта 2020 16:46
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Новости Беларуси. Минский СКА и брестский БГК 28 марта встречались в рамках чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта была пятая встреча между командами в этом турнире.

«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу-1

Для армейцев это был настоящий «матч жизни», ведь в случае поражения команда Игоря Папруги имела бы призрачные шансы на победу в чемпионате. К тому же главком минчан не смог рассчитывать на некоторых лидеров своей команды – Сергея Шиловича и Алексея Кишова. У обоих травмы.

Уже после первого тайма БГК добыл себе комфортное преимущество в плюс семь мячей. Во второй части поединка подопечные Рауля Алонсо просто удерживали добытый перевес до финальной сирены. Победа за мешковцами – 40:32. Самым результативным игроком стал правый крайний БГК Марко Панич. У него 8 точных бросков.

«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу-4

Никита Вайлупов, игрок ГК «БГК им. Мешкова»:
Мы, возможно, тактически лучше подготовились, разобрали нападение СКА. И, возможно, мы выглядели чуть-чуть свежее на площадке, скажем, в аэробном состоянии.

«Мы, возможно, лучше подготовились и выглядели свежее». БГК победил СКА и выбился в лидеры ЧБ по гандболу-7

Максим Баранов, игрок ГК «БГК им. Мешкова»:
График меньше, у нас больше отдыха, поэтому мы свежее, и мы контролировали игру. Они немножко во втором тайме догнали, но все равно была та разница, которая нам была комфортна. Поэтому думаю, что физически мы немножко были больше на подъеме, чем СКА.

БГК набрал 44 очка и выбился в единоличные лидеры чемпионата. Причем брестчане в отличие от СКА сыграли на два матча меньше. Армейцы с 42 баллами на второй строчке. Шестая игра в чемпионате между командами состоится в Бресте 15 мая.

# Гандбол # Никита Вайлупов # Максим Баранов # Фотофакт

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