Сегодня мы их выиграли, завтра с ними можем сыграть 2:2. Игрок гомельского ВРЗ о победе над ФК «Минск»

Новости Беларуси. Шесть матчей 28 марта состоялось в регулярном чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выделим противостояние дебютанта этого сезона «Минска» и более опытного гомельского ВРЗ. Гости стали заколачивать мячи уже с первых секунд.

За неполные 10 минут ВРЗ забили пять мячей. Хозяева ответили лишь однажды, и на 16-ой минуте счет 6:1 сделал Юрий Березовский. На второй тайм парни Александра Черника вышли заряженными, в результате еще один мяч – в ворота гомельчан. Правда, и подопечные Анатолия Яновского также отметились еще одним голом. Итоговый счет – 7:2 в пользу гомельской команды. У гостей дубль на счету Ивана Зайца.

Дмитрий Лось, игрок МФК ВРЗ:

Выходим на плей-офф, команды решают свои задачи, где-то кто-то оттачивает какие-то тактические моменты. Вот команда «Минска» играла больше впятером, нарабатывала на плей-офф, я так вижу. По большому счету что сказать, не хватает зрителей, не тот накал.

В принципе, мы знаем эту команду. Это молодая команда. Молодая команда что означает: сегодня мы их выиграли – 11:1, завтра мы можем с ними сыграть 2:2. Много зависит именно от опыта. Так как им немножечко не хватает, где-то они к играм правильно подходят и в играх правильно себя ведут, где-то допускают ошибки, и их некоторые более опытные соперники наказывают с большим счетом. Ну вот что и произошло тогда, сегодня примерно также.