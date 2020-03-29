Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы занимались подготовкой советских спортсменов на Олимпиаде 1988 года, а с 1993 года Вы – национальной сборной нашей тренер. И через пять лет после этого Ваш воспитанник Дмитрий Дащинский завовевал первую бронзовую медаль. Как так получилось? Ведь для такого вида спорта это совсем короткий срок, чтобы страна получила медаль?
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Но ведь Дима Дащинский пришёл уже в 1988 году в этот спорт, когда я ещё был в Советском Союзе. И это получилось, если рассматривать рост Димы Дащинского, то это уже получилось 10 лет. 10 лет активного занятия спортом.
А Дима Дащинский пришёл уже хорошим перворазрядником по прыжкам в воду. То есть он уже имел образовательный такой сложно-координационный навык. Так что его адаптировать к этим прыжкам… Я думаю, конечно же, знаете, как «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге, у меня была цель не просто попасть на Олимпиаду, а именно завоевать олимпийское золото.
И был уже такой, с одной стороны сказать, негативный опыт, и позитивный был опыт участия в Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, когда наш Алексей Парфенков сначала завоевал первое место в квалификации, а потом провалился, и в финале не получилось ничего с медалями. Но, по крайней мере, заявили о себе очень сильно. И все болели за нас. Потому что – ну что это такое? Впервые выступает белорусская команда. Вся страна смотрела эту квалификацию, смотрела финал. И тут ждали, конечно… Ажиотаж был огромный.