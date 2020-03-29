Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы занимались подготовкой советских спортсменов на Олимпиаде 1988 года, а с 1993 года Вы – национальной сборной нашей тренер. И через пять лет после этого Ваш воспитанник Дмитрий Дащинский завовевал первую бронзовую медаль. Как так получилось? Ведь для такого вида спорта это совсем короткий срок, чтобы страна получила медаль?