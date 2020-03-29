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Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»

29 марта 2020 14:55
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы занимались подготовкой советских спортсменов на Олимпиаде 1988 года, а с 1993 года Вы – национальной сборной нашей тренер. И через пять лет после этого Ваш воспитанник Дмитрий Дащинский завовевал первую бронзовую медаль. Как так получилось? Ведь для такого вида спорта это совсем короткий срок, чтобы страна получила медаль?

Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»-1

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Но ведь Дима Дащинский пришёл уже в 1988 году в этот спорт, когда я ещё был в Советском Союзе. И это получилось, если рассматривать рост Димы Дащинского, то это уже получилось 10 лет. 10 лет активного занятия спортом.

Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»-3
Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»-4

А Дима Дащинский пришёл уже хорошим перворазрядником по прыжкам в воду. То есть он уже имел образовательный такой сложно-координационный навык. Так что его адаптировать к этим прыжкам… Я думаю, конечно же, знаете, как «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге, у меня была цель не просто попасть на Олимпиаду, а именно завоевать олимпийское золото.

И был уже такой, с одной стороны сказать, негативный опыт, и позитивный был опыт участия в Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, когда наш Алексей Парфенков сначала завоевал первое место в квалификации, а потом провалился, и в финале не получилось ничего с медалями. Но, по крайней мере, заявили о себе очень сильно. И все болели за нас. Потому что – ну что это такое? Впервые выступает белорусская команда. Вся страна смотрела эту квалификацию, смотрела финал. И тут ждали, конечно… Ажиотаж был огромный.

# Фристайл # Николай Козеко # Вадим Щеглов

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