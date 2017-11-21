Анастасия Маринина: «Наша задача – завлечь детей из виртуального в реальный мир спорта»

Я недавно шёл на работу, обрадовался и удивился, увидев красочный билборд там, где наша национальная баскетбольная сборная, наши девчата. Плюс по городу стали появляться символы нашего баскетбола – это ведь тоже целенаправленная политика Федерации баскетбола?

Анастасия Маринина, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Сейчас дети с удовольствием занимаются хоккеем, баскетболом, но на компьютерах. Все это происходит дома. Наша задача всё-таки вовлечь их из виртуального в реальный мир спорта. И вот такие билборды: папа едет на машине, папа едет с семьёй либо мама едет за рулём, они увидели – «Гуляць у баскетбол – гэта крута». Сразу отдают ребёнка в секцию, и папа может прийти на матч. Чем хорош баскетбол? Можно прийти на матчи всей семьёй. Это совместная работ всех любителей не только баскетбола, но и здорового образа жизни.