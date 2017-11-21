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«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было

21 ноября 2017 18:45
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На просторах НХЛ минувшей ночью был зафиксирован довольно неожиданный результат. Один из лидеров Атлантического дивизиона и Восточной конференции – «Торонто» – на домашнем льду потерпел поражение от безоговорочных аутсайдеров из Аризоны,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было-1

До поединка с «койотами» «кленовые листья» добились в регулярке шести побед подряд. Но на этот раз что-то пошло не так. В первом периоде Брэндон Перлини вывел гостей вперёд, реализовав большинство. В самом дебюте второго отрезка канадский клуб восстановил паритет – также имея на одного игрока больше.

«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было-3

Но за полторы минуты до очередного перерыва «Аризона» опять повела – отличился швед Оливер Экман-Ларссон. Эта шайба тоже стала следствием удаления в рядах «Торонто». Наконец, незадолго до финальной сирены хозяева льда получили в свою рамку ещё пару шайб: в обоих случаях голы забивались в пустые ворота, поскольку «кленовые листья» заменили вратаря шестым полевым.

«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было-5

В большинстве остальных матчей понедельника побед также добились гостевые команды. «Коламбус» увёз два очка из Баффало, «Калгари» – из Вашингтона, «Нью-Джерси» в овертайме одолел «Миннесоту», а «Анахайм» в серии буллитов дожал «Сан-Хосе». И только в матче «Нэшвилл» – «Виннипег» хозяева льда порадовали свою публику.

«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было-7

«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было-9

# Фотофакт # Хоккей

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