«Аризона» одержала третью победу подряд, обыграв «Торонто». Как это было

На просторах НХЛ минувшей ночью был зафиксирован довольно неожиданный результат. Один из лидеров Атлантического дивизиона и Восточной конференции – «Торонто» – на домашнем льду потерпел поражение от безоговорочных аутсайдеров из Аризоны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До поединка с «койотами» «кленовые листья» добились в регулярке шести побед подряд. Но на этот раз что-то пошло не так. В первом периоде Брэндон Перлини вывел гостей вперёд, реализовав большинство. В самом дебюте второго отрезка канадский клуб восстановил паритет – также имея на одного игрока больше.

Но за полторы минуты до очередного перерыва «Аризона» опять повела – отличился швед Оливер Экман-Ларссон. Эта шайба тоже стала следствием удаления в рядах «Торонто». Наконец, незадолго до финальной сирены хозяева льда получили в свою рамку ещё пару шайб: в обоих случаях голы забивались в пустые ворота, поскольку «кленовые листья» заменили вратаря шестым полевым.