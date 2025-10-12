Как ИИ изменит трудовые отношения и что ждёт закон об охране труда? Поговорили с Сергеем Сивцом

О совершенствовании правового регулирования трудовых отношений и механизмах обеспечения охраны труда поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики Сергеем Михайловичем Сивцом. Виолетта Шаблинская, СТВ:

На выездном заседании рассматривали корректировки в закон об охране труда. Что планируется?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

У нас прошло выездное заседание Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, посвященное предстоящим инновациям в два таких ключевых законодательных акта. Это Трудовой кодекс и закон об охране труда. Рассмотрели на заседании достаточно подробно все то, что предлагается внести в действующее законодательство. Плюс я бы особо отметил, что на сегодняшнем заседании присутствовали руководители крупных промышленных предприятий, которые также артикулировали ряд вопросов, имеющих практическое, прикладное значение с точки зрения необходимости усовершенствования действующего законодательства и складывающейся правоприменительной практики. Очень хорошо, что это прозвучало в присутствии представителей профильного министерства. Потому что законотворческий процесс достаточно сложный. Процедура проходит много стадий, и есть возможность еще до рассмотрения непосредственно уже подготовленного полностью проекта закона внести соответствующие корректировки, внести соответствующие изменения либо дополнительно предусмотреть регулирование тех вопросов, которые сегодня волнуют тот же реальный сектор экономики. Виолетта Шаблинская, СТВ:

На ваш взгляд, что становится основной причиной травматизма на предприятиях – людская беспечность или несоблюдение технологических процессов? Кто виноват, работодатель или сотрудник?

Сергей Сивец:

Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Почему? Потому что действующая нормативно-правовая база в равной степени распространяет свое регулирующее значение как на работника, так и на работодателя. На выездном заседании прозвучала информация от Департамента госинспекции труда, что еще не так давно при расследовании тех или иных несчастных случаев на производстве, случаев получения производственного травматизма выяснялось, что более 80 % случаев – это виновные действия самих работодателей, которые не уделили должного внимания всем аспектам, связанным с охраной труда. На сегодняшний день ситуация коренным образом поменялась. Сегодня только 20 % происходящих случаев находятся в причинно-следственной связи с недобросовестными либо неквалифицированными действиями нанимателя по отношению к работнику. 80 % случаев – это виновные действия самого работника, который проигнорировал инструктаж по охране труда, проявил какую-то легкомысленность. Ну и, к сожалению, достаточно большое количество случаев, связанных с получением производственных травм при нахождении в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте и выполнении какой-то работы.