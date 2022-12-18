Как бороться с мировым баном в теннисе и вывести белорусов на новый уровень? Обсудили с главой федерации

Неделей ранее Белорусская федерация тенниса подвела итоги года. Были отмечены лучшие. В мировом рейтинге застолбили места сразу три наших представительницы: Соболенко, Азаренко и Саснович. Бесспорно, Арина и в 2022-м смогла стать лучшей. Илья Ивашко держит пальму первенства у мужчин. А какие планы руководства на следующий год, какой основной вектор работы и есть ли новости от международных босов? Узнавали мы у председателя Белорусской теннисной федерации Сергея Рутенко в рубрике «Спорттамер» программы «Неделя» на СТВ. Горжусь людьми, которые не опустили руки. Как сделать теннис популярнее? Юлия Силипицкая, СТВ:

Есть то, чем ты гордишься за вот этот год, проведенный в федерации?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Горжусь, наверное, людьми, которые работают, не опустили руки. Ситуация сложная, видел, как люди переживали: отстранения, что дальше будет, как дальше будем. Но после проведенных бесед нашли в себе силы и работают, молодцы. Наоборот, мы думаем, как выйти из это ситуации. Юлия Силипицкая:

Например? Сергей Рутенко:

Взаимосвязаны количество трансляций по телевизору с приходом детей в секции. То есть хочешь, не хочешь, родители видят по телевизору, дети могут увидеть по телевизору, и они говорят: вот, я хочу заниматься теннисом. В связи с уменьшением количества в интернете, понятно, не будут сидеть, искать. Это уже любители, болельщики будут искать матчи.

Юлия Силипицкая:

Ну да, дети скорее всего на мультики быстрее переключаться. Сергей Рутенко:

Да, поэтому мы со следующего года, мы уже говорили, запускаем новую такую пиар-компанию. Юлия Силипицкая:

А давай проанонсируем! Сергей Рутенко:

Название «Мы – теннис». Цель – сделать максимально большой охват в пространстве билбордов, в городских пространствах по всей стране, мы не берем только Минск, а всю страну нашу. Информация, которую хотим донести, – это наши восходящие звезды, перспективные теннисисты. С какой целью создают любительскую лигу? Юлия Силипицкая:

То есть решили на этот молодом пласте сосредоточиться?

Сергей Рутенко:

Да, помимо того не только продвигать их персонально, но мы хотим показать, кто их первые тренера, мы хотим показать места, откуда они вышли, то есть их первые школы. Чтобы люди видели, куда можно пойти, видели ту работу и помощь, которую оказывает государство. Также в следующем году мы хотим запустить любительскую лигу. Любительский спорт как минимум в теннисе, на наш взгляд, достаточно сильный, но мы наблюдали, что все как-то разрозненно. Мы хотим объединить всю страну, всех любителей с итоговым, годовым турниром. На протяжении года мы хотим вести рейтинг этих спортсменов. Победители, помимо призов, поздравлений, получат звание чемпиона страны любительского от федерации. Мы также планируем победителей любительского чемпионата отправлять на любительские чемпионаты мира, Европы, международные соревнования. Юлия Силипицкая:

Что это даст? Сергей Рутенко:

По нашим ожиданиям, родители, отец или мама, придут на корт вместе с детьми. Дети могут увидить, как их родители играют, хотим сделать итоговый турнир, как праздник. Будем надеяться на наших любимых журналистов, что они нам помогут в освещении этого события.

Юлия Силипицкая:

Конечно, зовите. Сергей Рутенко:

Обязательно, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить и НОК, и ПСК, без которых сложно было бы проводить какие-то соревнования. И Министерство спорта идет всегда на встречу, в очень тесном мы контакте. Юлия Силипицкая:

Сережа, вас все любят! У вас, наверное, сердце очень горячее! Не жалеешь, что пришел в федерацию и взялся за новое для себя дело? Сергей Рутенко:

У меня большой опыт из спорта, когда я менял команды и точно так же приходил в новый коллектив, была необходимость с людьми сработаться, найти общий язык. Юлия Силипицкая:

Коммуникатор какой, ух ты!

Сергей Рутенко:

Спасибо за комплимент. На самом деле, лично мне тот опыт, который есть из прошлых лет, помогает. Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, тебе это нравится, ты кайфуешь от этого. Сергей Рутенко:

Это спорт, и, подводя итоги года, я подчеркнул, что несмотря на то, что мы все среди разных видов спорта между собой конкурируем, это нормально, это спортивный интерес, и мы все спортивно заряжены и хотим побед. Но надо принимать во внимание, что мы делаем одно дело, пытаемся внести спорт в массы, вырастить из наших детей великих спортсменов, чемпионов. В конце концов, самое важное, что мы хотим нести знамя нашей страны как можно дальше по миру и прославлять ее. В принципе, другие виды спорта меня поддержали и согласились со мной. Теннис только для богатых – миф или правда?

Юлия Силипицкая:

Говорят, что теннис для обеспеченных людей. Есть ли у вас какая-то программа или наметки, чтобы это стереотип, что теннис дорогой вид спорта и многим просто не по карману, повернуть в другое русло? Сергей Рутенко:

Не всегда сразу видно будущих чемпионов, кто-то может затеряться. Конечно, это всегда связано с рисками: поставив ставку на какого-то спортсмена, другого есть риск потерять. В этом возрасте это, наверное, больше всего ощущается. Тут, конечно, ребятам из обеспеченных семей немножко проще. Поскольку мы не можем охватить всех желающих и всю страну, будем надеяться и работать, чтобы помочь всем. Мы сейчас сфокусированы на тех ребятах, которые попадают в состав национальной команды. И будем максимально, насколько от нас возможно, увеличивать количество турниров, улучшать какие-то спортивные аспекты при подготовке. Что я, например, боюсь не заметить того, кто мог бы выстрелить. Даже проведу параллель с собой: я же тоже не сразу заиграл, не сразу стал звездой и показывал тот уровень спортсмена, который потом показывал. Юлия Силипицкая:

То есть мы могли потерять и не знать Рутенко? Сергей Рутенко:

Я когда уехал играть за границу, может быть, так сложилось, что меня отпустило и я вырвался, что во мне не видели какого-то большого спортсмена. Причем меня кто-то спрашивал: ты не жалеешь или не злишься на тех людей? Я говорю: я им благодарен, в принципе. Хватает ли тренерских кадров?

Юлия Силипицкая:

Способны ли наши корты, наши условия растить эту прослойку у себя дома, чтобы они не выезжали? Я про тренеров. Сергей Рутенко:

Был на турнире в Боснии и Герцеговине, Республика Сербская. Очень хороший турнир-челленджер. И там были специалисты ITF, которые работали на турнире, они всем (мне это очень приятно было) говорят: вы не видели условий, какие есть в Минске. Мы ахнули, когда туда приехали. Это что касается Минска. Что касается страны, также пытаемся продтягивать инфраструктуру. Где-то лучше ситуация обстоит, где-то – хуже. Есть проблемные города. Это Витебск, Брест. Брест, богатый регион, богатый город, но, к сожалению, такая сложилась ситуация, будем работать. Может, кто-то увидит интервью и скажет: как это в Бресте нет? И проявит инициативу. Мы будем очень признательны.

Юлия Силипицкая:

То есть все-таки инициатива должна быть. Соглашение плюс инициатива, давайте поясним, раз мы уже ждем каких-то предложений. Сергей Рутенко:

Параллельно с этим были бы и специалисты, которые бы там работали. Юлия Силипицкая:

Тренерские кадры. Сергей Рутенко:

Тот закон об образовании, который вышел, нам, честно говоря, очень пошел на пользу. Потому что мы не имели определенных возможностей, чтобы проводить более углубленную работу в плане сертификации тренеров, обучения. Это все еще предстоит сделать. И мы будем это делать. Мировой бан нашего тенниса – в чем реальная причина и как бороться? Юлия Силипицкая:

Вернемся к трудным временам: ребята могут ездить и зарабатывать мировые очки. Но, к сожалению, то, что касается командного вида, мы пока в бане. Работаете ли вы в этом направлении?

Сергей Рутенко:

Мы подали апелляцию в международный арбитраж спортивный. Суть нашего иска заключается в том, что мы требуем восстановления федерации, допуск участия наших спортсменов с государственной символикой. И, как следствие, участие наших команд во всех международных соревнованиях. Мы пытались со своей стороны найти какой-то компромисс, общий язык. Мы также в иске, когда заявлялись, говорили, что мы готовы в досудебном порядке договариваться. К сожалению, не слышат нас спортивные чиновники. Кулуарно есть какие-то сдвиги, общаемся и с юристами, и с адвокатами. Я им говорю: ваша оценка какая? Когда будет рассмотрение дела, арбитраж, на что будут ссылаться судьи? Есть политическая подоплека. Они говорят: если здесь подходить без политики, стопроцентно вы выиграете это дело. Мы понимаем, что здесь это не будет работать, здесь, безусловно, будет политика. И как будут принимать решение, будем смотреть. Мне бы хотелось сказать, чтобы не думали, что это просто какой-то крик в никуда. Во-первых, это покажет многим, кто кричит о том, что в случае нашего проигрыша, место этих международных судов, про которые говорят, что они очень честные и правильные. Второе, в случае нашего восстановления, мы покажем и другим видам спорта, и, в принципе, сможем стать большим прецедентом для других видов спорта. Третий момент – это как минимум международные чиновники поймут, что нельзя просто так взять и безосновательно отстранить. Мы будем бороться и будем отстаивать честь страны и честь наших спортсменов. То, что могу раскрыть, кулуарно разговариваем, изучив устав, я не вижу процедуры восстановления. Процедура отстранения вроде как есть решением большинства голосов, но для этого нужно основание. Я тогда выступал на международной ассамблее, правда, это было онлайн. Я тогда сказал: если вы на основании действий каких-то, которые происходят в мире, отстраняете нас, то я предупреждаю, что следующим будет наш вопрос по отстранению атлетов из Соединенных Штатов Америки, представителей стран НАТО, которые ведут боевые действия постоянно во всех точках мира. Если уже это послужило отстранением. Мне тогда почти выключили микрофон, сказали: спасибо, у вас время заканчивается. Я хочу их просто лишний раз тыкнуть в это и сказать: хорошо, если вы так сделали, то давайте на таких же паритетных правах и дальше разговаривать. Хочу посмотреть, что они ответят. Они сейчас сидят и чешут голову. Все равно ж рано или поздно придется восстанавливать. Что будет с нашими рейтингами? Я им задал этот вопрос. Говорят: мы не знаем. Почему вы не хотите вообще договариваться? Придется договариваться!