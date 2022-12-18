Посмотрите, как белорусская чемпионка мира готовила свою дочь на «Лигу самбо». Спойлер – девочка победила

Новости Беларуси. В отечественном самбо случилось пополнение. Новый турнир «Лига самбо» собрал сильнейших представителей этого вида спорта из Беларуси и России, порядка 300 человек. Заявки приняли исключительно у золотой молодежи. На ковре определяли сильнейших ребята и девочки с 9 до 14 лет. Среди победителей оказались и дети чемпионов мира. Как готовят любимых чад маститые спортсмены, смотрите в сюжете «Спорттаймера».

Мы в тебя верим с папой. Ты самая лучшая. Самое главное – не мандражируй и слушай меня. И все будет круто. Пуш-пуш – на языке борцов это значит: или расслабляйся после грандиозной работы, или на носу ответственный старт. Алисия готовится к международному турниру «Лига самбо». Утром пуш-пуш, днем контрольные, а вечером настрой, впереди долгий и опасный путь к финалу, равный как минимум трем схваткам. – Кто чемпион?

– Я чемпион?

– Алисия, здесь все уроки? Или нужно в электронный дневник лезть?

– Все уроки.

– Ну ты же не забываешь, что у нас с тобой еще общее дело?

Мария Жарская, чемпионка мира по самбо:

Любимая медаль – это, естественно, чемпионат мира, первое место, золото. И не менее ценные, так как проходили на нашей родине, Европейские игры, серебро. Минск, 2019 год. Медаль еще чем ценна – потому что я уже была мамой дважды. А это очень дорогого стоит.

– Мамочка, у меня все любимые, но я очень хочу медаль Олимпийских игр.

– Алисия, знаешь, сколько я жду этой олимпийской медали. Но надеюсь, что у тебя она появится.

Зай, давай быстренько собирайся на тренировку. Я тебе состряпаю блинчики, с чаем попьем. И на выход.

Впереди у меня «Лига самбо». Хочу победить. Что хочу… Буду побеждать. Лаки, помоги мне понести рюкзак.

Человек должен быть культурным. Держи приборы.

Я очень люблю свою мамочку и очень хочу быть на нее похожей. Она для меня пример.

У спортсменов детей, как правило, выбора нет. С самого рождения в залах. Не будем забывать о генетике. Я возлагаю на Алисию… Дай бог, она переплюнет результаты мои.

Турнир «Лига самбо» – новый проект. Самое главное – в непростое время поддерживать интерес к спорту у молодого поколения и собирать таланты. Более 300 ребят от 9 до 14 лет из Беларуси и России сошлись на столичном ковре. Победы и поражения, новые имена, а также уже знакомые звезды переплелись в грандиозном празднике самбо. Алисия Жарская вышла в финал и была победно заряжена. На радость себе и маме 12-летняя девчушка показала высший пилотаж.

Алисия Жарская, победительница турнира «Лига самбо»:

Я очень рада, что взяла матч-реванш над российской соперницей, которой я проиграла в начале года.

Самбо – доступный вид спорта. Белорусская школа – одна из законодателей мод на мировой арене. Тренерские кадры сильные, результаты ребят налицо. В перспективе – турнир «Лига самбо» сделать традиционным, а это значит, что в течение года под эгидой Лиги будет проходить ряд турниров.

Владимир Япринцев, член исполкома Международной федерации самбо:

Самое главное для меня – это азарт и желание победить. Это главное. И главное, что они после схватки обнимают друг друга, жмут друг другу руки. Это очень важно, потому что подсечки, подножки, знаете, в жизни люди хорошо делают. А здесь они учатся в первую очередь поддержать своего друга, учатся дружить. Дебют удался. За один день прошло более тысячи встреч, и тренерский штаб имел возможность как лицезреть интересную борьбу, так и оценить степень подготовки той или иной школы и тренеров столицы и регионов.

Вероника Козловская, заместитель председателя Белорусской федерации самбо:

Восьмой год – это уже в следующем году, в 2023-м это уже отбор на кадетскую Европу. Мне интересно посмотреть даже с точки зрения, что будет на республике отборочной к кадетской Европе. Это очень важный момент, это очень замечательный турнир, который, надеюсь, будет очень большим, хорошим проектом. Борьба – интересный вид спорта. Борцами зовутся и самбисты, и классики, дзюдоисты и вольники. Поломанные уши – визитная карточка, чтобы тебя встретили с распростертыми объятиями в любой точке мира. Это одна огромная семья, именно поэтому на трибунах любой борьбы всегда есть представитель других видов.