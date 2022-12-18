Посмотрите, как белорусская чемпионка мира готовила свою дочь на «Лигу самбо». Спойлер – девочка победила
Новости Беларуси. В отечественном самбо случилось пополнение. Новый турнир «Лига самбо» собрал сильнейших представителей этого вида спорта из Беларуси и России, порядка 300 человек. Заявки приняли исключительно у золотой молодежи. На ковре определяли сильнейших ребята и девочки с 9 до 14 лет. Среди победителей оказались и дети чемпионов мира.
Как готовят любимых чад маститые спортсмены, смотрите в сюжете «Спорттаймера».
Мы в тебя верим с папой. Ты самая лучшая. Самое главное – не мандражируй и слушай меня. И все будет круто.
Пуш-пуш – на языке борцов это значит: или расслабляйся после грандиозной работы, или на носу ответственный старт. Алисия готовится к международному турниру «Лига самбо». Утром пуш-пуш, днем контрольные, а вечером настрой, впереди долгий и опасный путь к финалу, равный как минимум трем схваткам.
– Кто чемпион?
– Я чемпион?
– Алисия, здесь все уроки? Или нужно в электронный дневник лезть?
– Все уроки.
– Ну ты же не забываешь, что у нас с тобой еще общее дело?
Мария Жарская, чемпионка мира по самбо:
Любимая медаль – это, естественно, чемпионат мира, первое место, золото. И не менее ценные, так как проходили на нашей родине, Европейские игры, серебро. Минск, 2019 год. Медаль еще чем ценна – потому что я уже была мамой дважды. А это очень дорогого стоит.
– Мамочка, у меня все любимые, но я очень хочу медаль Олимпийских игр.
– Алисия, знаешь, сколько я жду этой олимпийской медали. Но надеюсь, что у тебя она появится.
Зай, давай быстренько собирайся на тренировку. Я тебе состряпаю блинчики, с чаем попьем. И на выход.
Впереди у меня «Лига самбо». Хочу победить. Что хочу… Буду побеждать. Лаки, помоги мне понести рюкзак.
Человек должен быть культурным. Держи приборы.
Я очень люблю свою мамочку и очень хочу быть на нее похожей. Она для меня пример.
У спортсменов детей, как правило, выбора нет. С самого рождения в залах. Не будем забывать о генетике. Я возлагаю на Алисию… Дай бог, она переплюнет результаты мои.
Турнир «Лига самбо» – новый проект. Самое главное – в непростое время поддерживать интерес к спорту у молодого поколения и собирать таланты. Более 300 ребят от 9 до 14 лет из Беларуси и России сошлись на столичном ковре. Победы и поражения, новые имена, а также уже знакомые звезды переплелись в грандиозном празднике самбо. Алисия Жарская вышла в финал и была победно заряжена. На радость себе и маме 12-летняя девчушка показала высший пилотаж.
Алисия Жарская, победительница турнира «Лига самбо»:
Я очень рада, что взяла матч-реванш над российской соперницей, которой я проиграла в начале года.
Самбо – доступный вид спорта. Белорусская школа – одна из законодателей мод на мировой арене. Тренерские кадры сильные, результаты ребят налицо. В перспективе – турнир «Лига самбо» сделать традиционным, а это значит, что в течение года под эгидой Лиги будет проходить ряд турниров.
Владимир Япринцев, член исполкома Международной федерации самбо:
Самое главное для меня – это азарт и желание победить. Это главное. И главное, что они после схватки обнимают друг друга, жмут друг другу руки. Это очень важно, потому что подсечки, подножки, знаете, в жизни люди хорошо делают. А здесь они учатся в первую очередь поддержать своего друга, учатся дружить.
Дебют удался. За один день прошло более тысячи встреч, и тренерский штаб имел возможность как лицезреть интересную борьбу, так и оценить степень подготовки той или иной школы и тренеров столицы и регионов.
Вероника Козловская, заместитель председателя Белорусской федерации самбо:
Восьмой год – это уже в следующем году, в 2023-м это уже отбор на кадетскую Европу. Мне интересно посмотреть даже с точки зрения, что будет на республике отборочной к кадетской Европе. Это очень важный момент, это очень замечательный турнир, который, надеюсь, будет очень большим, хорошим проектом.
Борьба – интересный вид спорта. Борцами зовутся и самбисты, и классики, дзюдоисты и вольники. Поломанные уши – визитная карточка, чтобы тебя встретили с распростертыми объятиями в любой точке мира. Это одна огромная семья, именно поэтому на трибунах любой борьбы всегда есть представитель других видов.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Борьба – она есть борьба в целом, в разных ее вариациях. Поэтому очень приятно сегодня видеть такое количество детей, порядка 500 с чем-то участников приехали из даже самых отдаленных частей России. Вы представляете, порядка 9-10 тысяч километров ребята преодолели, чтобы приехать к нам. И это очень здорово, что самбо у нас сегодня развивается. Хочется сказать спасибо тем людям и организаторам, которые создали такой хороший, красивый, яркий праздник для детей. В первую очередь что для нас самое важное – это эмоции детские, они незабываемые.
Совместные проекты, как бы они ни назывались, дадут больше возможностей и откроют еще больше молодых дарований.
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