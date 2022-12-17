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Данила Климович заработал результативный балл в АХЛ

17 декабря 2022 18:25
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Данила Климович продолжает феерить в АХЛ. Белорус набрал уже седьмое результативное очко в восьми последних матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данила Климович заработал результативный балл в АХЛ-1

На сей раз наш форвард записал на свой счет ассист. Случилось это при втором взятии ворот. К слову, шайба помогла в итоге победить. «Абботсфорд» в гостях взял верх над «Хендерсоном». На данный момент в активе Климовича 11 результативных действий и +4 – показатель полезности.

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# Хоккей # Данила Климович # Фотофакт

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