Данила Климович заработал результативный балл в АХЛ

Данила Климович продолжает феерить в АХЛ. Белорус набрал уже седьмое результативное очко в восьми последних матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз наш форвард записал на свой счет ассист. Случилось это при втором взятии ворот. К слову, шайба помогла в итоге победить. «Абботсфорд» в гостях взял верх над «Хендерсоном». На данный момент в активе Климовича 11 результативных действий и +4 – показатель полезности.