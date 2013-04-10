Как бизнесмены Беларуси инвестируют средства в отечественный спорт

Новости Беларуси. Социальная ответственность бизнеса. На это неоднократно обращал внимание президент. Накануне на встрече с Сергеем Румасом (руководителем Банка развития) глава государства поручил взять к исполнению проект «Школьный автобус». Его суть – в течении пяти лет обеспечить транспортом сельские школы для подвоза детей из отдаленных деревень. И вот еще один позитивный пример. Благодаря спонсорской помощи суворовское училище в Минске заметно обновило тренировочные залы и закупило оборудование для занятий по олимпийским видам спорта. И уже в 2013 году здесь планируют провести свое первенство по борьбе.

Егор Ясковец положил на лопатки в Польше всех своих соперников и завоевал призовое место. Парню 16, а он уже кандидат в мастера спорта. Впрочем, в суворовском училище есть и 15-летние кандидаты в мастера.

Новое оснащение зала дзюдо не только полностью профессиональное – на нем можно проводить соревнования, но и свое. А раньше приходилось арендовать площади по всему городу, чтобы готовить ребят по олимпийскому виду спорта. Купить необходимое оборудование, провести ремонт училищу помогла компания «Трайпл».

Виктор Лисовский, начальник УО «Минское суворовское военное училище»:

Была оказана помощь где-то в пределах порядка 1 млрд рублей. Эти денежные средства были выделены в первую очередь на реконструкцию нашей спортивной базы именно для формирования вот этого олимпийского резерва. Для нас это очень знаковая помощь. Потому что все государственные средства, которые и в прошлом, и в этом году были направлены на развитие Минского суворовского училища, были в первую очередь сконцентрированы на организации образовательного процесса.

Бизнесмены не ограничились одним дзюдо. Дали денег и на многофункциональный зал для игровых видов спорта и гимнастики. Обновили столовую, старые окна заменили современными стеклопакетами.

Поддержка молодых спортсменов и отечественных клубов – это традиционная деятельность для компании «Трайпл». Не секрет, что ее гендиректор Юрий Чиж возглавляет федерацию борьбы. А его заместитель Владимир Япринцев – федерацию дзюдо. Собственно, это часть государственной политики, проводимой главой государства, когда бизнес имеет социально-ответственное лицо. Впрочем, для «Трайпл» эта деятельность – нечто гораздо большее. Тот же Япринцев не просто бизнесмен, а еще многократный чемпион СССР и мира по самбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Япринцев, заместитель генерального директора ООО «Трайпл», председатель Белорусской федерации дзюдо:

Мы не только деньгами участвуем, мы сами участвуем своей жизнью, проводим тренировки, какие-то беседы. Детский спорт для нас очень важен. Стараемся обращать внимание на его финансово и своим временем. Смотришь, конечно, какой результат будет от этого.

Юрий Чиж, генеральный директор ООО «Трайпл», председатель Белорусской федерации борьбы:

Социальная ответственность, вернее, бизнес у нас тоже во многих плоскостях лежит. Это сегодня и спорт, и образовательная программа. У нас проект школы. И в этом году мы осуществляем проектирование, начинаем строительство. В нашем пакете существуют те виды спорта, как, скажем, в мире считают коммерческими (это футбол). Хотя там коммерцию не можем найти, поймать. «Динамо» наше пока результата хорошего не достигло, хотя, допустим, на уровне детско-юношеского футбола наши ребята – одни из лучших в Беларуси.

В мае в суворовском училище появится еще один отремонтированный по последнему слову технике зал уже для тренировок по греко-римской борьбе. Тоже за деньги компании «Трайпл». Кроме того, в 2013 году учебное заведение планирует провести свое первенство по борьбе. «Трайпл» обещает привезти на соревнование в качестве гостя легендарного борца Александра Карелина.