К 25-летию НОК Беларуси: история становления Национального олимпийского комитета

Каждое утро Леонид Хроменков начинал свой рабочий день с восхождения по ступенькам Дворца шахмат и шашек, ведь здание Национального олимпийского комитета тогда находилось именно здесь – на улице Карла Маркса, 10.

Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси:

Насчитал 84 ступеньки. Эти стены видели становление Национального олимпийского комитета как организации уже самостоятельной, как организации, себя уже зарекомендовавшей.

Тогда штат НОКа вместе с бухгалтером и водителем составлял всего 10 человек. Но, несмотря на малочисленность, перед этой молодой организацией стояли серьезные и глобальные задачи.

Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси:

Рядом с Министерством НОК. Постоянно мы общались, потому что не делили это дело. Министерство занимается подготовкой спортсменов, а Национальный олимпийский комитет – организацией участия. Надо было подать заявочки, аккредитации, организовать форму красивую.

Строгой проверкой стали для белорусов Олимпийские игры в Лиллехаммере в 1994 году, где наша страна впервые была представлена самостоятельной командой. Это стало возможным после принятия нашего комитета в международную олимпийскую семью на 101-й сессии МОК в Монако.

Белорусская олимпийская летопись началась с двух серебряных наград биатлонистки Светланы Парамыгиной и конькобежца Игоря Железовского.

Добросовестная работа НОК с каждым днем приносила все больше плодов, которые сохранялись для потомков.

Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси:

Мы всему учились. Мы все-таки доказали, что мы настоящая спортивная страна и можем делать успех.

Миссией НОК является развитие и защита олимпийского движения в стране в соответствии с Олимпийской хартией. Комитет сотрудничает с правительственными и неправительственными органами, сохраняя при этом свою автономию и независимость.

Следующе место прописки НОКа – улица Якуба Коласа.

Георгий Катулин, генеральный секретарь НОК 2005-2015 годы:

Множество делегаций из разных НОКов мира посещало это здание. И среди международных событий я бы отметил ключевое – это проведение исполкома Европейских олимпийских комитетов с участием главы государства в 2011 году, на котором впервые исполком одобрил идею проведения Европейских игр. И тогда, принимая всю элиту олимпийского движения Европы, Александр Григорьевич сказал, что наша республика горячо поддерживает эту идею. Я бы сказал, в 2011 году белорусы широко открыли окно в олимпийскую Европу.

Проекты, которые родились в этих стенах, процветают и сейчас.

Георгий Катулин, генеральный секретарь НОК 2005-2015 годы:

Был одобрил один из проектов, который мы с помощью Международного олимпийского комитета реализовали. Это учебная литература для начальных школ. Так родился знаменитый «мишка-олимпишка», «олимпишкин алфавит».

Этот уютный конференц-зал повидал многое и многих.

Георгий Катулин, генеральный секретарь НОК 2005-2015 годы:

Здесь утверждались все составы олимпийских команд, которые потом встречали опять же в этом зале и чествовали. Эти стены видели много лидеров международного олимпийского движения.

Свой четвертьвековой юбилей НОК отпраздновал в новой штаб-квартире.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь и советник НОК:

25 лет – это самое начало. Это то время, когда проходило становление Национального олимпийского комитета. Разрабатывалась правовая база, материальная. Вы видите, у нас прекрасная штаб-квартира. Отмечают все зарубежные гости, что это одна из лучших не только в Европе, но и в мире.

Это уникальное по свеому проекту здание, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь и советник НОК:

Зал этот уникальный по своей конструкции. Здесь можно проводить мероприятия любого уровня. На сегодняшний день рассчитан он на 300 посадочных мест, есть видеостена высокого разрешения, семь видеокамер, своя телестудия, четыре кабинки переводчика-синхрониста. Здесь самое первое серьезное мероприятия – конгресс Международной федерации хоккея. И отметили, что это был самый лучший, самый высокотехнологичный конгресс за всю историю.

В НОКе находится музей с уникальными экспонатами: спортивными трофеями белорусских атлетов разных времен.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь и советник НОК:

Немногие знаю, что Олимпийские игры, вернее, их соревнования уже проходили в Минске. Во время Олимпиады-80 у нас проходили матчи одной из групп по футболу, а также один матч четвертьфинала. Тогда Александр Васильевич Медведь, наш легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион, зажигал факел на стадионе «Динамо».

С Днем рождения, Национальный олимпийский комитет – колыбель белорусского спорта, оплот и защита всех наших спортсменов, больших и маленьких, великих и обычных.