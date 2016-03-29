Новости Беларуси. 20-летие со дня своего образования отметил Паралимпийский комитет Республики Беларусь. Его возглавляет пятикратный чемпион Паралимпийских игр Олег Шепель.

За эти годы общественное объединение проделало очень важную, значимую работу, объединив вокруг себя энергичных, инициативных и неравнодушных людей. На летних и зимних Паралимпийских играх белорусскими спортсменами за два десятка лет завоевано 111 медалей, из которых 32 золотые.

Впрочем, не количество наград является основным мерилом успеха. Само участие в Паралимпиаде – символ победы человеческого духа, преодоления жизненных невзгод и обстоятельств, подвиг, достойный наивысших похвал.

С 20-летием создания Паралимпийского комитета республики Беларусь паралимпийцев поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Республики Беларусь:

Самое главное, что у нас есть люди, на которых можно опереться. Люди, которые жизнелюбием, устремленностью, желанием показывают всем, что даже ограниченные возможности – это не так сложно. То есть все можно решить и быть настоящим полноценным человеком, востребованным и полезным в обществе.