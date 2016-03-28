Новости Беларуси. Гандболисты минского СКА завершили выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ. В воскресенье вечером в заключительном матче группового этапа подопечным Спартака Мироновича нужно было побеждать французский «Сен-Рафаэль» и надеяться на благоприятные результаты в других группах. Не сложилось. Напряженный поединок с «Сен-Рафаэлем» завершился в пользу гостей – 33:31, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Бочко, разыгрывающий ГК «СКА» (Минск):

Мы бились, но где-то на своих ошибках, особенно наша горячая молодежь, много сделала небольших ошибок, а они спокойно, по чуть-чуть делали свое дело, вырвали эту победу. Я думаю, что она им тоже далась нелегко.

Никита Вайлупов, правый крайний ГК «СКА» (Минск):

Сегодня была раскрепощенной вся команда, потому что знали, что игра особо турнирное значение не меняет. Потому ребята выходили, конечно, настраивались, но были намного раскрепощеннее.