Конькобежный спорт в Беларуси: почему у нас сезон заканчивается позже всех в мире и что думают об этом спортсмены

Конькобежцы сборной Эстонии разрезают лед на «Минск-Арене», тренер Вайно Трейман поддерживает подопечных. В Открытом чемпионате Беларуси на отдельных дистанциях рулевой ждет от своих воспитанников личных рекордов. Эстонцы – частые гости в нашей стране, своей конькобежной арены в Таллине нет и практиковаться приходится в Минске или Берлине.

Вайно Трейман, главный тренер сборной Эстонии по конькобежному спорту:

В прошлом году, наверное, семь раз были здесь. У нас стадиона нет, если есть мороз, появляется стадиончик на 250 метров. У нас не очень много тех, кто конькобежным спортом занимается, но результаты приличные.

Эстонская сборная единственная придавала чемпионату страны статус Открытого. Первенство Беларуси в календаре – самый поздний старт, и большинство конькобежцев уже давно на заслуженных каникулах.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

На сегодняшний день мы самый поздний чемпионат делаем вообще в мире, никто давно не стартует, закончили в феврале, в марте (в начале марта был финал Кубка мира). Но нам на данном этапе развития нужно делать соревнования республиканские, чтобы регионы могли кататься на льду. К сожалению, большой лед есть только в Минске.

В 2017 году турнир все-таки сдвинется в календаре в соответствии с международными требованиями на более ранний срок. А пока лидерам сборной сложновато настроиться на внутренний старт в полной мере.

Игнат Головатюк, чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту:

После чемпионата мира свой чемпионат кажется немного слабеньким, результаты, конечно, не такие. Я уже был с уверенностью, что сезон свой закончил хорошо, все задачи выполнил, немного расслабился и бежал не в полную силу.

Игнат Головатюк – молодая звезда белорусского конькобежного спорта, новоявленный чемпион мира по юниорам. Уже в 2017 году он будет штурмовать взрослые этапы Кубка мира. Игнат в буквальном смысле вырос на льду «Минск-Арены».

Игнат Головатюк, чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту:

Я пришел в 11 лет, это был 2008-09 год, и как раз «Минск-Арена» достраивалась, я застал еще время, когда катался на Немиге, два месяца под шатром. Там было холодно очень, ветер большой. А это грандиозно просто.

Конькобежный стадион «Минск-Арены» – это целый комплекс, все, что только нужно атлету для полноценной подготовки, под одной крышей: медицинское и восстанавливающее оборудование, беговые дорожки, велосипеды для разминки, а кроме того – лед. Он под этими сводами именно такой, как надо: ровный, со слегка подтаявшим верхним слоем.

Игнат Головатюк, чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту:

Если конькобежец выйдет на обычную речку и пробежит 500 метров, он никогда в жизни не пробежит такие секунды.

Практически на речке и тренировался нынешний директор конькобежного стадиона Алексей Хатылев.

Алексей Хатылев, заместитель директора МКСК «Минск-Арена», директор спортивного сооружения «Конькобежный стадион»:

Я начинал кататься на стадионе «Локомотив» (есть такой стадион в Октябрьском районе). Там заливали лед из пожарных шлангов, часто из льда там торчали бутылки, корни деревьев. В таких условиях приходилось заниматься.

Нынче зимы теплее, заливать катки на улице трудно, поддерживать еще сложнее. Да и не нужно это все профессиональным конькобежцам. У нынешнего поколения условия совсем иные. Причем стадион «Минск-Арены» – тренировочное поле не только для ледовых скороходов. Здесь регулярно оттачивают свое мастерство представители хоккея, фигурного катания, керлинга, шорт-трека. А, более того, площадки доступны и для простых любителей.

Алексей Хатылев, заместитель директора МКСК «Минск-Арена», директор спортивного сооружения «Конькобежный стадион»:

Очень бы хотелось, чтобы было больше простых жителей, простых горожан, которые бы приходили на сеансы массового катания. И в отличие от других ледовых дворцов мы проводим сеансы массового катания на конькобежной дорожке. Как раз на этом большом 400-метровом круге, где сегодня лучшие спортсмены-конькобежцы борются за титул чемпиона страны.

А в январе 2016 года на льду минского конькобежного стадиона прошел чемпионат Европы. Это была первая столь серьезная проверка строения в деле. Представители «Минск-Арены» рады положительным отзывам, но жаждут новых стартов, хороших и разных, чтобы слышать оценки и совершенствовать каток и дальше.

А конькобежный чемпионат страны прошел на уровне, все сильнейшие представители сборной показали класс. Разве что в мужском масс-старте победа неожиданно досталась Антону Капустину, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Сезон у конькобежцев закончен, на повестке – каникулы, а точнее отпуск. Как и у всех, он всего месяц. Есть время набраться сил для новых рекордов и побед.