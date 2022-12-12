Волейболистки «Минчанки» обыграли нижегородскую «Спарту» в матче Суперлиги России

Белоруски были сильнее в трех сетах – 25:19, 25:20, 25:18. Это шестая победа белорусской дружины. В турнирной таблице подопечные Сергея Юркина занимают седьмое место, имея в активе 17 очков. В следующем матче «Минчанка» встретится с калининградским «Локомотивом». Встреча пройдет 23 декабря и будет гостевой для белорусской команды. А вот в мужском чемпионате клуб «Строитель» уступил «Нефтянику» с итоговым счетом – 2:3.

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