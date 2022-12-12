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Хоккей. «Могилёв» прервал серию из 16 поражений подряд

12 декабря 2022 12:00
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Новости Беларуси. В Чемпионате Беларуси по хоккею прошли очередные три противостояния. В одном из матчей «Шахтер» встречался с дружиной «Могилева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Могилёв» прервал серию из 16 поражений подряд-1

Счет был открыт только в третьем периоде. На 53-й минуте Шалагин вывел «горняков» вперед, а на 60-й Осипов сравнял цифры на табло. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, где удача оказалась на стороне могилевчан. Они прервали серию из 16 поражений подряд. Последний раз «львы» обыгрывали «горняков» более трех лет назад – в ноябре 2019 года. С тех пор в этом противостоянии 14 побед подряд было у «Шахтера».

Хоккей. «Могилёв» прервал серию из 16 поражений подряд-4

Также стоит отметить, что «Могилев» замыкает турнирную таблицу, а «Шахтер» находится на ее вершине. Победы также праздновали хоккеисты новополоцкого «Химика» и «Витебска».

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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