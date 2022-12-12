Хоккей. «Могилёв» прервал серию из 16 поражений подряд

Счет был открыт только в третьем периоде. На 53-й минуте Шалагин вывел «горняков» вперед, а на 60-й Осипов сравнял цифры на табло. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, где удача оказалась на стороне могилевчан. Они прервали серию из 16 поражений подряд. Последний раз «львы» обыгрывали «горняков» более трех лет назад – в ноябре 2019 года. С тех пор в этом противостоянии 14 побед подряд было у «Шахтера».