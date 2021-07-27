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Белорусский судья Алексей Кульбаков попал в элитный список арбитров УЕФА

27 июля 2021 12:16
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Новости Беларуси. УЕФА озвучил список судей, которые обслужат международные матчи первой половины сезона-2021/22. В элитную группу попал белорусский судья Алексей Кульбаков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский судья Алексей Кульбаков попал в элитный список арбитров УЕФА-1

Рефери этой категории работают на матчах Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы. Рейтинг обновляется раз в полгода.

# Футбол # Алексей Кульбаков # Фотофакт

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