Белорусский судья Алексей Кульбаков попал в элитный список арбитров УЕФА

Новости Беларуси. УЕФА озвучил список судей, которые обслужат международные матчи первой половины сезона-2021/22. В элитную группу попал белорусский судья Алексей Кульбаков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рефери этой категории работают на матчах Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы. Рейтинг обновляется раз в полгода.