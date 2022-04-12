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Ивашко завершил выступление на турнире в Монте-Карло. Это был первый старт после перерыва из-за травмы

12 апреля 2022 14:20
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Белорус Илья Ивашко, 44-й в мировом топе, завершил свое выступление на теннисном турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ивашко завершил выступление на турнире в Монте-Карло. Это был первый старт после перерыва из-за травмы-1

В матче первого круга земляк не смог справиться с представителем Италии Лоренцо Сонего, 26-м в табели о рангах. Ивашко смог навязать оппоненту борьбу, но на большее его не хватило. Как итог – победа соперника со счетом 6:3, 6:3. Отметим, для белоруса данный старт стал первым после длительного перерыва, связанного с травмой.  

# Теннис # Илья Ивашко # Лоренцо Сонего # Фотофакт

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