«Сравнивать наш уровень и сборной России, конечно, тяжело». Как сыграли сборные на международном турнире по волейболу?

В минском Дворце спорта завершилась третья игра сборных Беларуси и России в рамках международного турнира по волейболу для девушек до 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Викторию, как и в двух предыдущих матчах, праздновали гостьи.

Ближе всего к победе над титулованными соперницами белоруски были во второй партии. Но, к сожалению, россиянки на исходе сета все же дожали своих оппоненток – 30:28. Переломить ход встречи в свою пользу не удалось и в третьей партии. Как итог – победа приезжих волейболисток со счетом 3:0. Таким образом, россиянки выиграли все три поединка в рамках турнира.

Геннадий Александрович, главный тренер юниорской (U-19) сборной Беларуси по волейболу:

Сравнивать наш уровень и сборной России, конечно, тяжело. Команда России за два года не проиграла ни одной игры. Плюс они тренируются вместе. Много разных причин. Тем не менее от любых игр всегда есть какая-то польза. От турнира в целом – мы проверили разных игроков. Игроки получили игровую практику.

Любовь Светник, игрок юниорской (U-19) сборной Беларуси по волейболу:

Турнир мне очень понравился, уровень команды высокий, это чемпионки мира и Европы. Я рада, что были зрители, была очень хорошая поддержка, и в целом турнир был отличный. Ожидания были, конечно, повыше. Хотелось бы хотя бы партию выиграть, но так получилось, у России более сильная команда.