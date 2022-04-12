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Белорусы взяли две медали во второй соревновательный день третьего этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

12 апреля 2022 14:19
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Новости Беларуси. В Минске продолжается третий этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусы взяли две медали во второй соревновательный день третьего этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-1

Во второй соревновательный день участники разыграли два комплекта наград. В финале микстов стрельбы из пневматической винтовки первое и второе место на пьедестале заняли гости из России. Бронзовые награды достались нашей паре: Марии Мартыновой и Владимиру Чернову. Во втором упражнении – стрельба из малокалиберного пистолета на 25 метров – медали оспаривали мужчины. Здесь первые места также у россиян, а замкнул тройку лидеров наш стрелок Евгений Матусевич.  

# Спортивные соревнования # Мария Мартынова # Владимир Чернов # Евгений Матусевич # Фотофакт

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