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На ЧБ по баскетболу могилевский «Борисфен» превзошёл «Гомельских рысей»

12 апреля 2022 14:09
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В мужском первенстве по баскетболу определился второй полуфиналист. Лидер регулярного сезона, могилевский «Борисфен», во второй раз уверенно одолел баскетболистов из клуба «Гомельские рыси» – 106:44, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На ЧБ по баскетболу могилевский «Борисфен» превзошёл «Гомельских рысей»-1

В матче 1/2 финала их оппонентом станет победитель серии между «Гродно-93» и минской командой «Импульс-БГУИР». Напомним, что первыми в предфинальную стадию вышли действующие чемпионы, спортсмены «Цмоки-Минск», которые в 1/4 дважды обыграли свою молодежку. Их следующим соперником станет победитель матчей между резервной командой «драконов» и витебским «Рубоном».  

# Баскетбол # Фотофакт

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