«Минчанка» уступила «Енисею» в российской Суперлиге

Результат обидный. Матч прошел в упорной борьбе. Победителя спортсменки смогли выявить лишь на тай-брейке. Минчанки были близки к тому, чтобы оставить поединок за собой. Они лидировали с преимуществом в пять очков. Однако упустили викторию со счетом 19:21. 13 апреля коллективы проведут второй матч.