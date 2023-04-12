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«Минчанка» уступила «Енисею» в российской Суперлиге

12 апреля 2023 21:13
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Волейбольная «Минчанка» уступила «Енисею» в споре за 9-е место в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» уступила «Енисею» в российской Суперлиге-1

Результат обидный. Матч прошел в упорной борьбе. Победителя спортсменки смогли выявить лишь на тай-брейке. Минчанки были близки к тому, чтобы оставить поединок за собой. Они лидировали с преимуществом в пять очков. Однако упустили викторию со счетом 19:21. 13 апреля коллективы проведут второй матч.

# Волейбол # Фотофакт

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