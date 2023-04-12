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«Неман» обыграл «Металлург» в первом матче финальной стадии Кубка Президента

12 апреля 2023 21:10
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Новости Беларуси. «Неман» дома обыграл «Металлург» со счетом 2:0 в первом матче финальной стадии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» обыграл «Металлург» в первом матче финальной стадии Кубка Президента-1

Обе команды крайне заинтересованы в завоевании трофея. Гродненцы в финале впервые за четыре года. Жлобинчане настроены защитить титул. 12 апреля именно хозяева площадки сумели сделать шаг навстречу желаемому результату. Первый период остался безголевым. А вот во второй 20-минутке «Неман» полностью завладел инициативой и отправил в ворота «волков» две шайбы. Отличились Боярчук и Крыскин. В третьем отрезке «Металлургу» исправить ситуацию так и не удалось. Второй матч финальной серии дружины проведут в пятницу, 14 апреля.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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