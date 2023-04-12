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В Санкт-Петербурге стартовал второй тур Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

12 апреля 2023 21:12
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В Санкт-Петербурге стартовал второй тур Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь представляет мужская национальная команда.

В Санкт-Петербурге стартовал второй тур Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3-1

12 апреля состоялись матчи группового этапа. Наши парни выступили с переменным успехом. В стартовой встрече они уступили четырехкратным чемпионам России Inanomо – 16:21, а во второй дуэли были сильнее МБА – 20:15. 13 апреля в расписании – серия плей-офф, а также финал.

# Баскетбол # Фотофакт

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