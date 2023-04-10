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Ивашко пробился в основу теннисного турнира в Монте-Карло

10 апреля 2023 13:16
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Илья Ивашко пробился в основу теннисного турнира категории 1 000 в Монте-Карло. Во втором отборочном матче он нанес поражение Даниэлю Таро – 6:4, 6:7 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ивашко пробился в основу теннисного турнира в Монте-Карло-1

Нужно отметить, что поединок мог завершиться и в двух сетах. Однако белорус не реализовал на тайбрейке три матчбола. Первым оппонентом Ивашко по основе будет Даниэль Эванс.

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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