Прямой эфир

Белорусские стрелки продолжают побеждать на турнире в Казахстане

10 апреля 2023 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские стрелки продолжают побеждать на турнире в Казахстане. Очередной вид соревновательной программы вновь завершился полной гегемонией подопечных Виктории Чайки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки продолжают побеждать на турнире в Казахстане-1

На пьедестал поднимались исключительно наши спортсмены. А лучшими в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар стали Иван Казак и Надежда Леоновец.

# Спортивные соревнования # Виктория Чайка # Иван Казак # Надежда Леоновец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Минское «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом
10 апреля 2023 13:14

Хоккей. Минское «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом

«Это маленькая жизнь». Что такое карате кёкусинкай и почему этот вид единоборств так нравится белорусам?
09 апреля 2023 20:33

«Это маленькая жизнь». Что такое карате кёкусинкай и почему этот вид единоборств так нравится белорусам?

Как наши фигуристы преодолевали отсутствие международных стартов? Спортсмены подвели итоги сезона
09 апреля 2023 20:17

Как наши фигуристы преодолевали отсутствие международных стартов? Спортсмены подвели итоги сезона