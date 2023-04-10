Белорусские стрелки продолжают побеждать на турнире в Казахстане. Очередной вид соревновательной программы вновь завершился полной гегемонией подопечных Виктории Чайки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пьедестал поднимались исключительно наши спортсмены. А лучшими в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар стали Иван Казак и Надежда Леоновец.