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Хоккей. Минское «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом

10 апреля 2023 13:14
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Минское хоккейное «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом. Контракт, срок которого истекает 30 апреля, переподписан не будет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом-1

Таким образом, работа канадца в клубе завершена. На рулевом мостике «зубров» наставник провел 303 матча. Он четырежды выводил белорусов в плей-офф, но ни разу не сумел преодолеть первый раунд. Сейчас руководство команды обсуждает кандидатуры нового главного тренера.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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