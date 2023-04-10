Хоккей. Минское «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом

Минское хоккейное «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом. Контракт, срок которого истекает 30 апреля, переподписан не будет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, работа канадца в клубе завершена. На рулевом мостике «зубров» наставник провел 303 матча. Он четырежды выводил белорусов в плей-офф, но ни разу не сумел преодолеть первый раунд. Сейчас руководство команды обсуждает кандидатуры нового главного тренера.