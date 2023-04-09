«Это маленькая жизнь». Что такое карате кёкусинкай и почему этот вид единоборств так нравится белорусам?

Новости Беларуси. Карате как вид боевого искусства – многогранно. И в Беларуси это японское единоборство очень любят. При этом представлены в нашей стране разные его стили, один из которых – кекусинкай – самый трудный, жесткий, но вместе с тем наиболее зрелищный, рассказали в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ. А истоки его возникновения берут начало в 50-х годах XX века.

Герман Караев, тренер по кекусинкай карате:

Кекусинкай относится к контактному карате. И 80 лет назад этот стиль родился, можно так сказать, из других стилей. Но как раз в противовес всем бесконтактным школам. Самое жесткое, его еще называют суперкарате.

У гайдзинов, так в Японии величают иностранцев, могут возникнуть проблемы с произношением названия данного стиля карате. Но у функционеров Белорусской федерации кекусинкай есть ответ и на этот вопрос.

Артем Бортник, член президиума Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате:

Единый правильный формат произношения этого слова может быть только у японцев. Мы можем его только из-за своего акцента где-то как-то модернизировать. Кекусинкай, кекушинкай, киокушинкай – это уже кто как, но самое главное, что цель от этого не меняется. Самое важное, что несет в себе это боевое искусство.

Главное отличие кекусинкай от других разновидностей карате – его жесткость. Хоть дети и сражаются в защитной экипировке, взрослые проводят поединки в полный контакт. Единственный запрет – прямые удары в голову. Безусловно, такая суровость стиля многих может отпугнуть.

Герман Караев:

Задача педагога, тренера, наставника, учителя – это как можно мягче и постепенно ввести неподготовленного человека. То есть не бросить его на амбразуру в бой, так сказать: дерись, а там как получится. Посвятить множество времени его обучению, укреплению, обучению защите, обучению аккуратной атаки. То есть конечная цель карате – это да, уметь драться. Но в первую очередь постоять за себя. Боевые единоборства в целом и карате в частности помогают юным ребятам воспитывать силу духа и закаляют характер. Испытания, с которыми молодые спортсмены справляются на татами, готовят их к вызовам взрослой жизни.

Вячеслав Ременчик, член президиума Белорусской федерации Кекусинкай Будо карате:

Это очень важный стержень, который позволяет потом трудиться, работать на благо нашей страны. Помогает преодолевать те трудности, которые постоянно подкидывает нам жизнь. И это прекрасно.

Герман Караев:

Я очень люблю такое выражение: карате – это маленькая жизнь. В этой маленькой модели жизни мы учимся преодолевать эти вызовы спортивные и потом можем эти же принципы применять в жизни. Кекусинкай карате в Беларуси очень популярно. Численный состав, занимающийся данным боевым искусством под началом Федерации, говорит сам за себя.

Артем Бортник:

Это один из самых популярных видов боевых искусств на территории Беларуси. В рамках одной нашей организации занимаются более 6 500, почти под 7 000 мальчишек и взрослых ребят.