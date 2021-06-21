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Бокс. Евгений Кармильчик будет бороться за выход в финал молодёжного ЧЕ

21 июня 2021 20:03
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Новости Беларуси. На молодежном чемпионате Европы по боксу, который принимает итальянский Розето-дельи-Абруцци, в белорусском активе пока как минимум бронза в весе до 49 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Евгений Кармильчик будет бороться за выход в финал.

Бокс. Евгений Кармильчик будет бороться за выход в финал молодёжного ЧЕ-1

В вечерней сессии программы 21 июня еще три наших мастера кожаной перчатки поспорят за третью ступень пьедестала. Это Артур Туниев, Дмитрий Дашкевич и Алексей Алферов. Всего же нашу страну представляли 12 атлетов, из них четыре девушки, которые завершили турнир с пятыми результатами.

# Спортивные соревнования # Евгений Кармильчик # Артур Туниев # Дмитрий Дашкевич # Алексей Алферов # Фотофакт

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