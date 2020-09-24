Иван Тихон возглавил БФЛА. Факты о новом председателе

Новости Беларуси. У Белорусской федерации легкой атлетики новый председатель. Структуру возглавил молотобоец Иван Тихон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Иван Тихон – не только новый председатель федерации, но и действующий спортсмен.
«Я должен выполнить обязательства, которые на себя брал». Иван Тихон назначен председателем БФЛА
За его спиной внушительный опыт и список наград. Первое громкое выступление метателя молота пришлось на 2003 год: уроженец Гродненской области впервые выиграл чемпионат мира. Через четыре года – второе золото первенства планеты.