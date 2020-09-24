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Иван Тихон возглавил БФЛА. Факты о новом председателе

24 сентября 2020 15:39
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Новости Беларуси. У Белорусской федерации легкой атлетики новый председатель. Структуру возглавил молотобоец Иван Тихон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Иван Тихон – не только новый председатель федерации, но и действующий спортсмен.  

«Я должен выполнить обязательства, которые на себя брал». Иван Тихон назначен председателем БФЛА

За его спиной внушительный опыт и список наград. Первое громкое выступление метателя молота пришлось на 2003 год: уроженец Гродненской области впервые выиграл чемпионат мира. Через четыре года – второе золото первенства планеты.  

Иван Тихон возглавил БФЛА. Факты о новом председателе -1

Иван Тихон возглавил БФЛА. Факты о новом председателе -3

На Олимпийских играх в Пекине Иван Тихон стал третьим, разделив пьедестал еще с одним белорусом – Вадим Девятовский тогда завоевал серебро. Правда, за эти медали нашим спортсменам пришлось побороться и после церемонии награждения: белорусов обвинили в употреблении допинга, однако в итоге судебную тяжбу против дисциплинарной комиссии МОК атлеты выиграли.   

Спустя 8 лет после Пекина Тихон вновь поднялся на пьедестал Олимпиады – на этот раз за серебром Рио-2016.  

Иван Тихон возглавил БФЛА. Факты о новом председателе -6

На данный момент 44-летний молотобоец готовится к Олимпиаде в Токио.  

# Легкая атлетика # Иван Тихон # Вадим Девятовский # Фотофакт

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