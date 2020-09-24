Иван Тихон возглавил БФЛА. Факты о новом председателе

За его спиной внушительный опыт и список наград. Первое громкое выступление метателя молота пришлось на 2003 год: уроженец Гродненской области впервые выиграл чемпионат мира. Через четыре года – второе золото первенства планеты.

Иван Тихон – не только новый председатель федерации, но и действующий спортсмен.

На Олимпийских играх в Пекине Иван Тихон стал третьим, разделив пьедестал еще с одним белорусом – Вадим Девятовский тогда завоевал серебро. Правда, за эти медали нашим спортсменам пришлось побороться и после церемонии награждения: белорусов обвинили в употреблении допинга, однако в итоге судебную тяжбу против дисциплинарной комиссии МОК атлеты выиграли.

Спустя 8 лет после Пекина Тихон вновь поднялся на пьедестал Олимпиады – на этот раз за серебром Рио-2016.